ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. أول فيديو من الفضاء للقمر الصناعي المصري - الروسي الجديد

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:45 ص
محمد شحتة
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، عن أول فيديو من الفضاء للقمر الصناعي المصري - الروسي الجديد Egypt_Sat_A المزود بأحدث كاميرات في العالم لرصد الكرة الأرضية بثته المؤسسة المصرية - الروسية.

وأوضحت الهيئة، أنه تم إطلاق القمر في ١٢ فبراير ٢٠١٩ من قاعدة بيكانور بكازاخستان، وتم تصنيعه بالمشاركة المصرية الروسية عوضا عن القمر الذي كان قد تم فقد الاتصال به في فبراير 2015 .

ويعمل لأغراض التنمية المستدامة في مصر والدول العربية والإفريقية، وتستمر رحلته فى الفضاء لمدة ١٢ عاما، والقمر يزن 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم في الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر، بما يجعله أكثر الأقمار تقدما على المستوى العربي والإفريقي.

كما يعتمد على تليسكوب عالي الجودة لتصوير ما فوق الأرض وتم تزويده بمنظومة إلكترونية بصرية مطورة وخط لاسلكي فائق السرعة بالمقارنة مع الأقمار المصرية السابقة .
 

ترشيحاتنا

كريستيان بوست: السيسي أكثر رؤساء مصر اعتدالاً والمسلمين استنارة

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

صحفي إسباني يكشف لـ صدى البلد كواليس الساعات الأخيرة لعودة زيدان إلى ريال مدريد

أغرقوا الطفل يوم مولده.. مفاجآت صادمة في واقعة قتل أطفال المرج.. فيديو

استبعاد جوهرة ليفربول من مباراة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

ترامب يكشف سبب وقوع حوادث طائرات بوينج

نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة صادمة عن صفقة الظهير الأيسر.. فيديو

علي جمعة لـ امرأة تشكو زوجها: انتوا السبب.. خليتوا الرجال ينحرفوا.. فيديو

نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة على قانوني التصالح في مخالفات البناء نهائيا ومزاولة مهنة الطب

الأهلي: ندعم الزمالك أفريقيا.. ولم نعترض على تأجيل مباراة المقاولون

صمت المسئولون وتحدث الفيسبوك.. غموض واقعة العثور على سمكة الشمس السامة في كفر الشيخ وبيعها للأهالي

حتى لا ننسى.. مرشد الإخوان يجيب على السؤال الأهم عن عدد عناصرهم المسلحة منذ 2006

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو
هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو
منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو
على طريقة نمبر وان.. محمد إمام وسط المعجبين أثناء تصوير هوجان.. فيديو
مستشار البنوك الأمريكية: الأسعار ترتفع بطريقة كوميدية بسبب جشع بعض التجار

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟