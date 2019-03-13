شاهد.. أول فيديو من الفضاء للقمر الصناعي المصري - الروسي الجديد

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، عن أول فيديو من الفضاء للقمر الصناعي المصري - الروسي الجديد Egypt_Sat_A المزود بأحدث كاميرات في العالم لرصد الكرة الأرضية بثته المؤسسة المصرية - الروسية.وأوضحت الهيئة، أنه تم إطلاق القمر في ١٢ فبراير ٢٠١٩ من قاعدة بيكانور بكازاخستان، وتم تصنيعه بالمشاركة المصرية الروسية عوضا عن القمر الذي كان قد تم فقد الاتصال به في فبراير 2015 .ويعمل لأغراض التنمية المستدامة في مصر والدول العربية والإفريقية، وتستمر رحلته فى الفضاء لمدة ١٢ عاما، والقمر يزن 1150 كيلو وتبلغ سرعته 22 كم في الثانية وتصل قدرته التحليلية على مستوى المتر، بما يجعله أكثر الأقمار تقدما على المستوى العربي والإفريقي.كما يعتمد على تليسكوب عالي الجودة لتصوير ما فوق الأرض وتم تزويده بمنظومة إلكترونية بصرية مطورة وخط لاسلكي فائق السرعة بالمقارنة مع الأقمار المصرية السابقة .