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رياضة

مانجا: الحديث عن هبوط الاتحاد السكندري لا يليق.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:48 ص
أحمد مانجا لاعب الاتحاد
أحمد مانجا لاعب الاتحاد وفرجاني ساسي لاعب الزمالك
محمد رشاد
أكد أحمد نبيل مانجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الحديث خلال الفترة الماضية عن احتمالية هبوط الفريق الأخضر، لا يليق باسم النادي الكبير.

وقال مانجا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاتحاد باسمه الكبير وبعد التدعيمات القوية في شهر يناير الماضي، من الطبيعي أن يحقق مركزا متقدما، وهذا هو هدف الفريق الفترة المقبلة.

وفاز الاتحاد السكندري على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجونة، ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدوري الممتاز.

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