مانجا: الحديث عن هبوط الاتحاد السكندري لا يليق.. فيديو

أكد أحمد نبيل مانجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الحديث خلال الفترة الماضية عن احتمالية هبوط الفريق الأخضر، لا يليق باسم النادي الكبير.





وقال مانجا في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الاتحاد باسمه الكبير وبعد التدعيمات القوية في شهر يناير الماضي، من الطبيعي أن يحقق مركزا متقدما، وهذا هو هدف الفريق الفترة المقبلة.



