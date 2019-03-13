عبد الرحمن نادر: الإصابة منعتني من ارتداء قميص المنتخب.. فيديو

تحدث عبد الرحمن نادر نجم نادي أوكلاهوما سيتي لكرة السلة، والمحترف المصري بالدوري الأمريكي للعبة، عن انضمامه للمنتخب المصري.





وقال نادر في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "طُلب مني الانضمام لمنتخب مصر في التصفيات الأخيرة لكأس العالم، ولكن كُسر ذراعي وكانت هناك أزمة في المشاركة بعد إجرائي جراحة، الصيف المقبل قد يكون موعد ظهوري الأول مع منتخب مصر، سأراجع جدول الأعمال مع المنتخب".



