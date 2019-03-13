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رياضة

عبد الرحمن نادر: الإصابة منعتني من ارتداء قميص المنتخب.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:47 ص
عبد الرحمن نادر نجم
عبد الرحمن نادر نجم نادي أوكلاهوما سيتي لكرة السلة
محمد رشاد
تحدث عبد الرحمن نادر نجم نادي أوكلاهوما سيتي لكرة السلة، والمحترف المصري بالدوري الأمريكي للعبة، عن انضمامه للمنتخب المصري.

وقال نادر في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "طُلب مني الانضمام لمنتخب مصر في التصفيات الأخيرة لكأس العالم، ولكن كُسر ذراعي وكانت هناك أزمة في المشاركة بعد إجرائي جراحة، الصيف المقبل قد يكون موعد ظهوري الأول مع منتخب مصر، سأراجع جدول الأعمال مع المنتخب".

واستكمل المحترف المصري بالدوري الأمريكي NBA "يوجد تواصل مع مسئولي الاتحاد المصري لكرة السلة دومًا وعندما طلب مني الانضمام لم أرفض، ولكن الأمر تأخر قليلًا بسبب إصابتي".

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