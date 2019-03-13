عبدالرحمن نادر: لا أتذكر الكثير عن حياتي في مصر.. فيديو

تحدث عبد الرحمن نادر المحترف المصري بصفوف أوكلاهوما سيتي لكرة السلة بالدوري الأمريكي NBA عن طفولته قبل الانتقال للولايات المتحدة.





وقال عبد الرحمن في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "وُلدت في الإسكندرية وانتقلت لأمريكا وانا عمري 5 سنوات، لعبت كرة السلة وانا عمري 13 عاما، واحترفت في نادي بوسطن سيلتكس".



