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رياضة

عبدالرحمن نادر: لا أتذكر الكثير عن حياتي في مصر.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:53 ص
عبد الرحمن نادر المحترف
عبد الرحمن نادر المحترف المصري بـ أوكلاهوما سيتي لكرة السلة
محمد رشاد
تحدث عبد الرحمن نادر المحترف المصري بصفوف أوكلاهوما سيتي لكرة السلة بالدوري الأمريكي NBA عن طفولته قبل الانتقال للولايات المتحدة.

وقال عبد الرحمن في حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "وُلدت في الإسكندرية وانتقلت لأمريكا وانا عمري 5 سنوات، لعبت كرة السلة وانا عمري 13 عاما، واحترفت في نادي بوسطن سيلتكس".

واستطرد: "اصدقائي ساعدوني على تعلم اللعبة وتطورت في مهارات كرة السلة، لا أتذكر الكثير عن حياتي في مصر، ولكنني أكون سعيدًا عندما اتحدث اللغة العربية، وأنتظر زيارتي القريبة لوطني خلال الأشهر المقبلة".

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