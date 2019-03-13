محافظ السويس يتابع عمليات نقل تجار الخردة من منطقة السحاب

شدّد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على المهندسة فاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل بإزالة باقي المحلات والإشغالات من منطقة السحاب بفيصل، استعدادا لبدء أعمال الرصف والتطوير والإنارة بها.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة نقل تجار الخردة من منطقة السحاب الي المنطقة الجديدة للتجار على طريق السويس الإسماعيلية.



