محافظ السويس يتابع عمليات نقل تجار الخردة من منطقة السحاب

شدّد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على المهندسة فاتن عبد العظيم، رئيس حي فيصل بإزالة باقي المحلات والإشغالات من منطقة السحاب بفيصل، استعدادا لبدء أعمال الرصف والتطوير والإنارة بها.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمتابعة نقل تجار الخردة من منطقة السحاب الي المنطقة الجديدة للتجار على طريق السويس الإسماعيلية.
رافق المحافظ خلال جولته، كل من،الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام، ومنير كامل مدير عام المتابعة ، ومحمد عبد الله سكرتير حي فيصل، ومحمد فتحي مدير الطوارئ بجهاز النظافة.