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منة شلبي: اكتشفت بعد فيلم نوارة إني متدلعة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:57 ص
منة شلبي
منة شلبي
هاني حسين
قالت الفنانة منة شلبي، إنها قرأت سيناريو فيلم "نوارة" في ساعة واحدة، وكان بمثابة هدية لها، مشيرة إلى أن شخصية العمل دخلت قلبها على الفور.

وأضافت " شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" شفت الطيبة في شخصية نوارة، وأنا نزلت شوارع وحواري فيها ستات مصر الرائعات اللي الواحد يتكسف من نفسه لما يشوفهم".

واستطردت:" اكتشفت أني متدلعة بعد ما شاركت في فيلم نوارة، وزمان كنت بتعصب لما الشنطة بتاعتي تكون ثقيلة، وعلى النقيض، في ستات شايلة الهم، وبتشيل جراكن المياه عشان توفرها لأهل بيتها".

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