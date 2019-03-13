منة شلبي: اكتشفت بعد فيلم نوارة إني متدلعة.. فيديو

قالت الفنانة منة شلبي، إنها قرأت سيناريو فيلم "نوارة" في ساعة واحدة، وكان بمثابة هدية لها، مشيرة إلى أن شخصية العمل دخلت قلبها على الفور.





وأضافت " شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" شفت الطيبة في شخصية نوارة، وأنا نزلت شوارع وحواري فيها ستات مصر الرائعات اللي الواحد يتكسف من نفسه لما يشوفهم".



