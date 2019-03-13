أبرز أخبار التوك شو.. الوزراء: مقترح أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في الدولة.. الحكومة: سنتباهى باستاد القاهرة في بطولة الأمم الأفريقية.. وخبير اقتصادي: مصر حققت إنجازًا خلال

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، العديد من القضايا المهمة، بجانب استضافات ومداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.





الوزراء: مقترح محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية سيحدث نقلة في مصر









أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مقترح رجل الصناعة محمد أبو العينين بإنشاء مدينة صناعية يابانية متميز، متمنيا تفعيله في أسرع وقت لأنه سيحدث نقلة صناعية كبيرة في مصر.





وأوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المستثمرين اليابانيين درسوا جيدا الفرص الاستثمارية المتوفرة في مصر.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء استمع جيدا لأعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية خاصة بشأن قانون الجمارك ليحقق السيولة والمرونة للمستثمرين.





ولفت إلى أنه سيتم تطوير منظومة الجمارك وتعديل قانون الاستثمار لجذب المستثمرين ، مشيرا إلى أن التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار في مجال توسعات المصانع سيكون له مردود إيجابي، والحكومة ستقدم جميع التسهيلات للمستثمرين .





بسام راضي يكشف تفاصيل اجتماعات الرئيس السيسي مع الوفدين السوداني والنرويجي









عقب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على لقاء الرئيس السيسي بالوفد السوداني، مضيفا أنها تعد الزيارة الأولى لنائب رئيس جمهورية السودان، بعد تعيينه، بالإضافة إلى اصطحاب مدير المخابرات الوطنية.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " كل يوم"، المذاع عبر فضائية " one "، أن اللقاء تضمن نقل تعازي الرئيس عمر البشير في ضحايا حادث قطار محطة مصر، ومتابعة آخر التطورات في مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه، والحديث حول أمن البحر الأحمر، وكذلك حول العلاقة الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر والسودان يعدان أكثر دولتين تجمعهما لجان مشتركة في المجالات كافة .





وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت إعادة العلاقة المصرية السودانية بين البلدين، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الدولة، بالإضافة إلى زيادة حجم العلاقات بينهما، مضيفا أن العلاقات بين البلدين تم إعادة صياغتها بشكل مميز للغاية في كافة المجالات.





وأكد أن الدولة المصرية تقدم الدعم للسودان في مواقف المجالات، موضحا أن العلاقة بين البلدين تتواجد منذ قديم الأزل.





ومن ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القضية الفلسطينية، كانت محور الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع وزيرة خارجية النرويج، موضحا أن النرويج تحرص حرصا شديدا على إنهاء القضية الفلسطينية، وتدعيم المفاوضات خلال الفترة الحالية.





وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أن مبادرة السلام العربي التي أطلقها الملك عبد الله في عام 2002، من أجل تعميم السلام في كافة الدول العربية، أظهرت نتائج مبهرة للغاية في توفير الأمن والقضاء على الإرهاب.





شاهد.. تفاصيل لقاء السيسي بـ وزيرة خارجية النرويج والنائب الأول للبشير









استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي إينا إريكسن سوريدي وزيرة خارجية النرويج، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير النرويج بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوزيرة الخارجية النرويجية، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وكذا تعزيز آليات التشاور السياسي، واستمرار الدعم والتأييد المتبادل في شتى المحافل الدولية والإقليمية، فضلًا عن استكشاف مجالات جديدة للتعاون لدفع العلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب، خاصة في قطاعات الشحن البحري وإدارة الموانئ والمصايد السمكية ومشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، لا سيما في ضوء قيام الشركات النرويجية مؤخرًا بزيادة استثماراتها في مصر والمساهمة في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها.





وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية النرويج أعربت من جانبها عن تقدير بلادها لما يربط بين البلدين من علاقات تعاون متميزة، مؤكدة تطلع النرويج لتعزيز حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، ومؤكدة التزام النرويج بأن تكون شريكا لمصر في التنمية.





وكشفت عن اهتمام العديد من الشركات النرويجية بالعمل في مصر، وكذلك بتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في أفريقيا، في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة، ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري.





وأكدت وزيرة الخارجية النرويجية الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدة اهتمام النرويج بتعزيز التنسيق والتشاور مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.





واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني، بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.





ورحب الرئيس بلقاء عوض بن عوف، طالبًا نقل التحيات للرئيس عمر البشير، وهنأ بن عوف على منصبه الجديد نائبًا أول للرئيس السوداني، والذي يعكس الثقة والإيمان في قدراته ورؤيته نحو المشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب السوداني الشقيق.





وأكد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعبًا، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري.





من جانبه؛ نقل عوض بن عوف إلى الرئيس تحيات الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكدًا التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومعربًا عن خالص تعازيه ومواساته نيابةً عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث محطة مصر.





وأشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسئولين من الجانبين، مثمنًا في ذات السياق الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومعربًا عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.





الحكومة: سنتباهى باستاد القاهرة في بطولة الأمم الأفريقية









قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث آخر الاستعدادات والترتيبات لاستقبال بطولة أمم أفريقيا.





وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن رئيس الوزراء وجه بسرعة إنهاء أعمال تجهيز استادات بطولة كأس الأمم الأفريقية.





وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن كل الاستادات ستكون جاهزة قبل بداية البطولة، وسيتم إقامة مباريات تجريبية للتأكد من رفع كفاءتها، لافتا إلى أنه تم استبعاد استاد بور سعيد من البطولة بسبب طول المدة الزمنية في الإصلاحات.





وأوضح أن استاد السلام سيكون بديلا لاستاد بورسعيد المستبعد من اللجنة المنظمة للبطولة، منوها بأن استاد القاهرة سيتم تجهيزه على أفضل صورة لم نرها من قبل.





وأشار إلى أن البطولة ستترك لنا 6 استادات مميزة وعلى مستوى عال.









أحمد موسى: تجاوزنا الظروف الاقتصادية الصعبة.. والقادم أفضل









قال الإعلامي أحمد موسى، إن الوضع الاقتصادي يتحسن، وهناك انخفاض فى نسبة البطالة خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن معدل النمو في 2012 كان 2.2% ويصل في نهاية العام الحالي إلى 5.8%.





أضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الاحتياطي من النقد الأجنبي 4.4 مليار دولار الآن، مشددا على أن تجاوزنا الظروف الاقتصادية الصعبة خلال السنوات الثمانية الماضية.





أوضح«موسى» أن إيرادات الدولة 989 مليار جنيه والمصروفات تريليون و424 مليار جنيه، لافتا إلى أن فوائد الديون بلغت 542 مليار جنيه.





وأشار إلى أن 25% من الموازنة العامة لأمريكا من الضرائب بينما في مصر لا تتجاوز 14%، مؤكدا ضرورة وصول معدل النمو إلى أكثر من 7%.









المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: مصر حققت إنجازا كبيرا خلال وقت قصير





قال الدكتور نبيل زكي المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، إن إنجازات الدولة كبيرة في وقت قصير، مشيرا إلى أن هناك إشارات إيجابية من مؤسسات مالية عالمية حول تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر.





وأضاف «زكي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن 989 مليار جنيه قيمة دعم المشتقات البترولية لازالت الدولة تقدمها للمواطنين.





وأوضح المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية، أن 25% من الموازنة العامة للدول من الضرائب، بينما في مصر لا تتجاوز 14%، لافتا إلى أن المخالفة للضرائب تعتبر جريمة مخلة بالشرف في أمريكا.





وأشار إلى أنه يوجد الآن زخم في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في وقت قصير، مشيرا إلى أن هناك مشروعات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الكهرباء نفذتها شركة عالمية في مصر.





وتابع أن الاستثمار لن يأتي لمصر إلا من خلال بنية تحتية قوية في البلاد، منوها إلى أن المشروعات القومية هي التي أدت إلى ارتفاع معدل النمو بشكل جيد .





ولفت إلى أن الدولة المصرية استطاعت حل مشكلة الكهرباء وتسعى الآن إلى التصدير، لافتا إلى أن مصر في حالة حرب، ووصول معدل النمو الي 5.3% إنجاز، وما يتم تنفيذه في أي دولة أخرى مصر نفذته في فترة زمنية أقل بكثير.









ريهام عبد الغفور: من غير الكومبارس الشغل مش هيمشي









قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها لا تحب لقب "كومبارس"، وتفضل تسميتهم بالمساعد، نظرا لأهميته داخل الأعمال الفنية، معلقة :" من غيرهم الشغل مش هيمشي".





وأضافت خلال لقائها فى برنامج " قهوة أشرف"، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أنه لابد من تغيير مسمى كومبارس داخل القاموس الفني نظرا لأهميته الحقيقة داخل أي عمل يقدم للمشاهدين.





ومن جهته، أوضح الفنان أحمد صلاح حسني، خلال استضافته بالحلقة، أن لقب " كومبارس"، لا يليق بمقدمه، مستشهدا بالفن القديم:" كانوا يقدمون أدوارا صغيرة في الزمن الماضي ومش مهم هقدم إيه ولكن ازاي هقدمه واكون نجم في الجزء بتاعي ".









في عيدها الـ 30.. خبير: شبكة الإنترنت أعظم اختراعات البشرية.. فيديو









قال الدكتور خالد شريف استشاري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشبكة العنكبوتية العالمية غيرت العالم بشكل كبير، وتعتبر من أعظم اختراعات البشرية بعد الكهرباء، موضحا أن الشبكة ساهمت في جميع فروع العلم والمعرفة.





وأضاف "شريف " في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الإنترنت بدأ مقتصرا على الجامعات والتطبيقات العسكرية وفي أواخر الثمانينيات بدأ التفكير في تواجد شبكة واحدة تضم الجامعات والجهات الحكومية والعسكرية وظهر الإنترنت بشكله الحالي.





وتابع: "دخول اللغة المصرية القديمة كأحد اللغات المعتمدة على لوحة المفاتيح في "جوجل" يساهم في إحياء اللغة مرة أخرى سواء بالكتابة أو تبادل الوثائق على طريق شبكة الإنترنت"، مؤكدا أن شبكة الإنترنت ذاكرة ضخمة للبشرية.









مفتي القدس: المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم.. وغطرسة الاحتلال مرفوضة









قال مفتي القدس، الشيخ محمد حسين، إن الاحتلال اختلق أمور غير مقبولة اطلاقا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، مؤكدًا رفض إغلاق بواباته أمام المصلين والمرابطين.





ووجه "حسين"، خلال تصريحات لمراسل فضائية الغد في القدس، أحمد البديري، حديثه للاحتلال قائلا: "ليعلم الاحتلال أن المسجد الأقصى سيبقى مسجدًا إسلاميا رغم أنف الحاقدين وأطماع الطامعين"، متابعًا أن "لا الاحتلال ولا أي قوة في العالم قادرة على تغيير وصف هذا المسجد، وأن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم".





وأضاف أن "إغلاق الاحتلال لباحات الأقصى ومداهمته هو ظلم وتعسف"، واصفا الأمر" بأنه قمة الغطرسة والعدوان والتحدي الذي ترفضه كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية"، مشددًا على أنه لا يمكن بأي حال التخلي عن المسجد الأقصى.



