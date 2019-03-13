كمال عثمان: مكافحة عمالة الأطفال ضرورة للحفاظ على مستقبل مصر

قال الدكتور كمال عثمان، المدير العام بوزارة القوي العاملة، إن هناك 10 ملايين طفل على مستوى العالم، يعملون؛ بسبب الظروف التي يخضع لها المجتمع الدولي.





وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one"، ان الارهاب يساعد علي عمل الأطفال بسبب ظاهرة الفقر الناتجة عنه، موضحا ان منظمة العمل الدولية أكدت ضرورة مكافحة عمالة الأطفال، خاصة في مراحل النمو ، وأنه يتمنى تفعيل معايير منظمة العمل الدولية في هذا الشأن.





وأوضح ، أنه يتم استخدام الأطفال داخل مصر في كثير من المجالات، خاصة الزراعة التي تتسبب في كثير من الأمراض، مشيرا الى أن منظمة العمل الدولية أثناء تواجدها داخل مصر صوَّرت أطفالا يعملون بالمحاجر داخل محافظة المنيا، ويتعرضون بسبب ذلك الى أمراض كثيرة في طفولتهم.



