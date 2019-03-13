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عبدالله النجار: الكفاءة العلمية أسباب تولي المناصب داخل الدولة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:56 ص
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله النجار ، عضو مجمع البحوث الإسلامية
حسام الحارتي
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الكفاءة في العمل هي التي يتولي على أساسها الشخص العمل داخل الدولة، رجلا كان أو امرأة.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one "، ان الذي خلق الفتاة والرجل هو الله- عز وجل- ولا يمكن ان يخلق الانسان من غير إرادة.

وأوضح أنه لم يحدث منذ قديم الأزل أن تعمل المرأة في وظائف كبيرة مثل التي تتولاها الآن، مؤكدا ان معايير اختيار الرجل والمرأة في العمل يعود إلى الكفاءة العلمية، وان الواقع العملي أثبت قدرتها علي تولي المناصب داخل الدولة .

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