مستقبل وطن يعد لإطلاق قوافل طبية بالمحافظات لمرضى العيون.. صور

وقع النائب علاء السعيد عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بروتوكول تعاون مع مركز ماس لطب وجراحة العيون، وذلك لتوقيع الكشف على مرضى العيون وإجراء الجراحة لهم على مستوى الجمهورية، عن طريق تدشين قوافل طبية متخصصة في هذا الشأن.





وأكد عابد ، أن مبادرة نور حياة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وتستهدف تقديم خدمات طبية متميزة في مجال أمراض العيون لشرائح غير القادرين الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من "تشخيص وعلاج مبكر وعمل نظارات طبية" للقضاء على مسببات ضعف وفقد الإبصار.





وأشاد النائب بالجهود المبذولة والدعم المادي من جانب مركز ماس لأمراض وجراحة العيون لأبناء مصرنا الحبيبة للكشف والعلاج مجانا.



