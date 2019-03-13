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برلمان

مستقبل وطن يعد لإطلاق قوافل طبية بالمحافظات لمرضى العيون.. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:01 ص
نائب مستقبل وطن يوقع
نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون
محمد شحتة
وقع النائب علاء السعيد عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بروتوكول تعاون مع مركز ماس لطب وجراحة العيون، وذلك لتوقيع الكشف على مرضى العيون وإجراء الجراحة لهم على مستوى الجمهورية، عن طريق تدشين قوافل طبية متخصصة في هذا الشأن.

وأكد عابد ، أن مبادرة نور حياة، أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وتستهدف تقديم خدمات طبية متميزة في مجال أمراض العيون لشرائح غير القادرين الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من "تشخيص وعلاج مبكر وعمل نظارات طبية" للقضاء على مسببات ضعف وفقد الإبصار.

وأشاد النائب بالجهود المبذولة والدعم المادي من جانب مركز ماس لأمراض وجراحة العيون لأبناء مصرنا الحبيبة للكشف والعلاج مجانا.

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور محمد على رئيس مجلس إدارة مركز ماس لطب وجراحة العيون، والدكتور حاتم زكى مدير المركز، وذلك بمقر لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب.
نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون
نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون
نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون
نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون
نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون نائب مستقبل وطن يوقع بروتوكول تعاون للكشف على مرضى العيون

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