المخرج حسني صالح يتغزل في مؤلف مسلسل أهو ده اللي صار

أشاد المخرج حسني صالح، بالمؤلف عبد الرحيم كمال، والذى يعرض له حاليا مسلسل "أهو ده اللي صار".
وكتب حسنى، عبر "فيسبوك": "شئت أو أبيت سيظل رونق كلمة الشاعر العاشق عبد الرحيم كمال هو التفاعل الحقيقى للمعاني والإشارات اللغوية التى تغوص فيها البحور فتفيض عشق بكلماته... انى اعشق كلماتك يا مولانا".
يذكر ان مسلسل " اهو ده اللى صار "من بطولة روبي وسوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوي وأروى جودة وعلي الطيب ومحمد حاتم وحازم إيهاب تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم على.
وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخصها.