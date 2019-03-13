المخرج حسني صالح يتغزل في مؤلف مسلسل أهو ده اللي صار

أشاد المخرج حسني صالح، بالمؤلف عبد الرحيم كمال، والذى يعرض له حاليا مسلسل "أهو ده اللي صار".





وكتب حسنى، عبر "فيسبوك": "شئت أو أبيت سيظل رونق كلمة الشاعر العاشق عبد الرحيم كمال هو التفاعل الحقيقى للمعاني والإشارات اللغوية التى تغوص فيها البحور فتفيض عشق بكلماته... انى اعشق كلماتك يا مولانا".





يذكر ان مسلسل " اهو ده اللى صار "من بطولة روبي وسوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوي وأروى جودة وعلي الطيب ومحمد حاتم وحازم إيهاب تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم على.



