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رياضة

حلمي طولان: هدفنا حصد 45 نقطة مع نهاية مباريات الدوري.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:12 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
محمد رشاد
وجّه حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الشكر إلى محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال "طولان"، فى تصريحاته لقناة أون سبورت عقب مواجهة فريقه أمام الجونة: "هذا الرجل يستحق الكثير"، معربًا عن تقديره لقرار رئيس النادى بالإبقاء على الجهاز الفني، وثقته اللامحدودة في عناصره، رغم بعض الضغوط.

وأضاف : طموحنا تجدد مع الاتحاد السكندري ، فأتمنى أن نحصد 45 نقطة فى الدوري، والتواجد فى المربع الذهبي مع نهاية الموسم. 

وتغلب الاتحاد السكندري على الجونة بهدفين مقابل هدف ، على ملعب الأخير فى إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الممتاز .

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