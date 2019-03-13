حلمي طولان: هدفنا حصد 45 نقطة مع نهاية مباريات الدوري.. فيديو

وجّه حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الشكر إلى محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة النادي.





وقال "طولان"، فى تصريحاته لقناة أون سبورت عقب مواجهة فريقه أمام الجونة: "هذا الرجل يستحق الكثير"، معربًا عن تقديره لقرار رئيس النادى بالإبقاء على الجهاز الفني، وثقته اللامحدودة في عناصره، رغم بعض الضغوط.





وأضاف : طموحنا تجدد مع الاتحاد السكندري ، فأتمنى أن نحصد 45 نقطة فى الدوري، والتواجد فى المربع الذهبي مع نهاية الموسم.



