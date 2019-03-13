أحمد قناوي: لسنا في أوروبا.. وحققنا مكاسب عديدة من مباراة سموحة.. فيديو

قال أحمد قناوي، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن اللاعب المصرى يختلف عن نظيره الأوروبي، وذلك تعليقًا على قدرته في التعامل مع ضغط المباريات.





وأضاف عبر تصريحاته لقناة أون سبورت: " نحن في مصر.. مش في أوروبا، وطرق الاستشفاء لدينا تختلف عن الدوريات الأوروبية"، مؤكدًا أن ضيق الوقت وتتابع المباريات يشكل معضلة لفريق الدراويش.



