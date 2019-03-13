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رياضة

أحمد قناوي: لسنا في أوروبا.. وحققنا مكاسب عديدة من مباراة سموحة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:52 ص
أحمد قناوي،
أحمد قناوي،
محمد رشاد
قال أحمد قناوي، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إن اللاعب المصرى يختلف عن نظيره الأوروبي، وذلك تعليقًا على قدرته في التعامل مع ضغط المباريات.

وأضاف عبر تصريحاته لقناة أون سبورت: " نحن في مصر.. مش في أوروبا، وطرق الاستشفاء لدينا تختلف عن الدوريات الأوروبية"، مؤكدًا أن ضيق الوقت وتتابع المباريات يشكل معضلة لفريق الدراويش.

ووجه الشكر للاعبي فريقه على الأداء، الذي قدموه أمام سموحة، مثمنا قيمة الفوز عليهم،: "حققنا مكاسب عديدة خلاف الثلاث نقاط، الفوز سيخرج اللاعبين من حالة الإحباط التي انتابتهم بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا إلى جانب أن المباراة كانت فرصة لتجربة بعض العناصر الشابة مثل اللاعب مدحت فقوسة".

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