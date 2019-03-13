الهند على ضفاف النيل يقدم حفلاً للموسيقى الكلاسيكية في أوبرا الإسكندرية

استضافت دار الأوبرا المصرية، حفلا فنيا للموسيقى الكلاسيكية الهندية، مساء الثلاثاء، بعنوان "الجيل الثالث"، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل، الذي تنظمه السفارة الهندية بالقاهرة، ومركز مولانا أزاد الثقافي في الفترة من 5 إلى 17 من الشهر الجاري.





قدم الحفل عازف الإيقاع فيديوان فيكو فينيكرام، و أبناؤه سيلفاجانيش وأماشانكا وحفيده سواميناثان، وهم يمثلون العائلة الوحيدة في الهند التي تمثل منبع غنى للموسيقى لـ3 أجيال كدليل على التفاني الموسيقى.



