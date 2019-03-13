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أخبار العالم

الإمارات ترد على قرار أوروبا إدراجها بقائمة الدول غير المتعاونة ضريبياً

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:03 ص
علم دولة الإمارات
علم دولة الإمارات
أ ش أ
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد، وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت الإمارات - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، الثلاثاء- حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي، وذلك استمرارا لنهج الدولة الراسخ في ذلك.

وزودت دولة الإمارات- تأكيدًا على إيفائها بالتزاماتها- الاتحاد الأوروبي، بجدول زمني مفصل، يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية.

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