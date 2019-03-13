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مبروك عطية يطالب بإعدام قاتلة أطفال المرج 40 مرة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:22 ص
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
عبد الخالق صلاح
علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على واقعة قتل أم لأبنائها بتحريض من الأب وزوجة الأب: "المتهمون في هذه القضية مش بني آدمين".

وأضاف "عطية"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي " شريف عامر"، أن الأم عندما تقتل أبناءها بعلم الأب يصبح الأب في هذه الحالة شريكًا في الذنب.

وطالب الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف بإعدام كل مَن قتل ابنه 40 مرة، ليكون عبرة لغيره، منوها بأن الإمام مالك هو الوحيد الذي تحدث عن القصاص من الأب حال إقدامه على جريمة قتل أبنائه، بعكس باقي الأئمة.

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