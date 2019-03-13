مبروك عطية يطالب بإعدام قاتلة أطفال المرج 40 مرة.. فيديو

علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على واقعة قتل أم لأبنائها بتحريض من الأب وزوجة الأب: "المتهمون في هذه القضية مش بني آدمين".





وأضاف "عطية"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، ويقدمه الإعلامي " شريف عامر"، أن الأم عندما تقتل أبناءها بعلم الأب يصبح الأب في هذه الحالة شريكًا في الذنب.



