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رياضة

ربيع ياسين: كفاية ضغط على محمد صلاح.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:52 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد رشاد
قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، إن محمد صلاح لاعب ليفربول تعرض لضغوط من جانب جماهير الفريق الإنجليزي والمصرية أيضا فى الآونة الأخيرة . 

واستطرد ربيع خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمد صلاح له أكثر من دور داخل الملعب، وبعيد عن المستوى لأنه بشر في النهاية ، أتمنى أن يكون جميع المحترفين مثل صلاح، فهو متواضع ومحب لوطنه، وفخر للعرب وليس مصر فقط".

وواصل: "عنده ضغوط كثيرة مع ليفربول والمنتخب ومطالب بالتسجيل دائمًا، ولا يجب اصطياد كل شئ يفعله".

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