عماري عبدالعظيم: العمل لدعم جهود قطاع السياحة في بورصة برلين مهم

قال عمارى عبد العظيم رئيس شعبة السياحة والطيران السابق بالغرفة التجارية، إن مشاركة الشركات والفنادق المصرية في بورصة برلين السياحية للعام الحالي، تميزت عن الأعوام السابقة، من حيث التطور والتواجد والتمثيل القوى والتنوع.





وأكد "عمارى" فى تصريح لـ "صدى البلد" أن السوق الألمانية حققت أرقاماً قوية خلال العام الماضى تخطت المليون سائح، متوقعا أن يرتفع مؤشر الأرقام خلال هذا العام.





واستطرد أن كافة الظروف الاقتصادية والسياسية باتت فى صفنا لتعود مصر كما كانت قبل 2011، وعلينا أن نأخذ ذلك فى الاعتبار ونعيد ترتيب كافة الرؤى والاستراتيجيات .





وألمح أن الحراك السياحة الدولى وضع المقصد السياحى المصرى فى بؤرة اهتمامه، وسيظهر ذلك فى زيادة الأرقام خلال النصف الأول من 2019.





ولفت ضرورة الاهتمام بتطوير البنية التحتية و الفندقية والتعمق فى ملف تدريب العمالة السياحية على تعاملها المباشر مع السائح لنعطي الانطباع الايجابى عمليا.



