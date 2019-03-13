بالمستندات.. النويشى ينهى موافقة الأزهر على تشغيل المرحلة الاعدادية بمعهد بكوم أبوراضى

حصل النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على موافقة مشيخة الأزهر الشريف، بتشغيل المرحلة الإعدادية بالمعهد الدينى الازهرى في قرية كوم أبو راضى، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.



وأوضح النويشى، أنه حصل أيضا على موافقة نقل طالبات قرية كوم أبو راضى إلى المعهد الدينى بها، من المعهد الدينى بمدينة الواسطى.



وأكد وكيل محلية النواب، أن التنسيق جار حالياُ مع مشيخة الأزهر الشريف، لتوفير أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات.



جاء ذلك، بعد أن تقدم النائب بطلب إحاطة بشأن أزمة طالبات الأزهر بالمرحلة الإعدادية في القرية.