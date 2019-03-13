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حركة فتح: اهتمام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية منقطع النظير

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:00 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا بالقضية الفلسطينية، ويتحدث عنها في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كافة.

وأضاف في تصريحات هاتفية مع الاعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية " one "،: يجب ان يكون هناك دور فاعل لأوروبا في حل القضية الفلسطينية ، موضحا أنه لا حل إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967.

وأكد ان عودة المفاوضات بين دولة التحرير وقوات الاحتلال، تحتاج إلى منصة دولية ، فهناك موافقة علي عودة المفاوضات ولكن تحت رعاية دولية كاملة ، مشيرا إلى ان الرئيس السيسي منذ توليه الحكم يتحدث عن عودة الأراضي الفلسطينية.

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