حركة فتح: اهتمام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية منقطع النظير

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا بالقضية الفلسطينية، ويتحدث عنها في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كافة.





وأضاف في تصريحات هاتفية مع الاعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية " one "،: يجب ان يكون هناك دور فاعل لأوروبا في حل القضية الفلسطينية ، موضحا أنه لا حل إلا بدولة فلسطينية على حدود 1967.



