ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

رشا سمير توقع كتاب «يعني إيه راجل» بحضور نجوم الفن والإعلام

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:54 ص
صدى البلد
سمر سعد
وقعت الكاتبة والروائية الدكتورة رشا سمير كتابها الجديد بعنوان "يعني إيه راجل؟"، بمكتبة ديوان الزمالك، بحضور عدد من نجوم الفن والسياسة والإعلام.

وشهد التوقيع حضور كل من الفنانة ليلى عز العرب، والنائبة داليا يوسف، والسفيرة إيناس مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي، والمهندس عمرو جزارين، والمهندس أحمد عبدالقدوس، وأمير الناجي، والإعلامية ولاء عمران، والإعلامية نادين حسام، واللواء عادل عيد.

وصدر للكاتبة رشا سمير عددا من الروايات التي لاقت نجاحًا كبيرًا منذ ٢٠١١، بداية بكتاب "بنات في حكايات" ثم رواية "جواري العشق" مرورًا بـ"سألقاك هناك"، وختامًا بكتاب "يعني إيه راجل؟".

ترشيحاتنا

هاشتاج ‎لاعبي_الاهلي_رجال يتصدر تويتر .. ومغردون: دمتم لنا فرحة وعشق

حفيدة ضحية في الطائرة الإثيوبية تكشف كواليس رحلة جدتها الأخيرة

أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: نموذج مشرف للشاب المكافح.. فيديو

صحفي إسباني يكشف لـ صدى البلد كواليس الساعات الأخيرة لعودة زيدان إلى ريال مدريد

اليوم.. إعادة محاكمة الرئيس المعزول في قضية اقتحام الحدود

راجح واهبة: الترسانة في الممتاز.. وكشري أفضل مدرب

كارثة.. ترك السماعات في أذنه أثناء النوم ففقد حاسة السمع

لحظة سقوط لوح إنارة في مباراة كرة قدم أمريكية.. فيديو

عبدالرحمن نادر: لا أتذكر الكثير عن حياتي في مصر.. فيديو

منة شلبي: اشتغلت مع أساتذة وفنانين أتحسد عليهم.. فيديو

مصدر أمني يكشف حالة مصابي حادث انقلاب سيارة شرطة أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

تامر أمين يقطع الاتصال على ضيفه بعد إحراجه على الهواء.. فيديو

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو

صمت المسئولون وتحدث الفيسبوك.. غموض واقعة العثور على سمكة الشمس السامة في كفر الشيخ وبيعها للأهالي

شهود عيان يروون لحظات الرعب في انقلاب سيارة شرطة على كوبري مشاة بأرض اللواء.. فيديو وصور

مفاجأة في قضية أطفال المرج.. المتهمون نفذوا مشهد مسلسل رمضاني باستخدام مواد كاوية.. فيديو وصور

مصدر أمني يكشف حالة مصابي حادث انقلاب سيارة شرطة أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

شاهد.. إصابة 4 أفراد شرطة انقلبت بهم سيارة من أعلى كوبري أرض اللواء

أغرقوا الطفل يوم مولده.. مفاجآت صادمة في واقعة قتل أطفال المرج.. فيديو

علماء يحذرون: الأرض تنتظر أعنف عاصفة شمسية في تاريخها

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

داعية تكشف ما تعرضت له سيدة المرج وكيف كانت سببا في كشف الجريمة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي: اكتشفت بعد فيلم نوارة إني متدلعة.. فيديو
منة شلبي: عذبت اللي كان بيعلمني الطبلة في فيلم بيبو وبشير.. فيديو
المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: المصريون سيشعرون بالتحسن في 2022
نبيل زكي: مصر تسير على الطريق الصحيح.. وتقليل الاستثمار مستحيل
نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟