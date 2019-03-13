رشا سمير توقع كتاب «يعني إيه راجل» بحضور نجوم الفن والإعلام

وقعت الكاتبة والروائية الدكتورة رشا سمير كتابها الجديد بعنوان "يعني إيه راجل؟"، بمكتبة ديوان الزمالك، بحضور عدد من نجوم الفن والسياسة والإعلام.





وشهد التوقيع حضور كل من الفنانة ليلى عز العرب، والنائبة داليا يوسف، والسفيرة إيناس مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي، والمهندس عمرو جزارين، والمهندس أحمد عبدالقدوس، وأمير الناجي، والإعلامية ولاء عمران، والإعلامية نادين حسام، واللواء عادل عيد.



