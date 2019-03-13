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توك شو

منة شلبي عن مسلسل واحة الغروب: كحيت تراب.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:10 ص
منة شلبي
منة شلبي
هاني حسين
روت الفنانة منة شلبي، كواليس مسلسل "واحة الغروب"، قائلة: "صبغت شعري للون الأحمر، وقمت بتركيب خصلات شعر طولها 82 سنتيمترا".

وأضافت "شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، إنها كانت تصور أحد مشاهد المسلسل في فصل الشتاء وكان من المفترض أن تظهر بفستان صيفي، مضيفة:" أنا كحيت تراب حرفيا في المسلسل لأننا كنا نصور في واحة بالصحراء".

واستطردت:" في أحد مشاهد المسلسل كان من المفترض أن اركب جمل عليه هودج، ولكنني طوال المشهد كنت خائفة من السقوط، وحدث ذلك بالفعل في أحد المشاهد".

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