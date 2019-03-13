رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: الفقهاء منعوا تولي المرأة منصة القضاء

قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المرأة تولت كافة المناصب القضائية، عدا محاكم مجلس الدولة، موضحا أن جمهور الفقهاء- عدا الإمام أبو حنيفة- منعوا تولي المرأة منصة القضاء، لأنها ولاية عامة.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one "، ان كل دولة لديها قانون، ولابد من احترامه ،موضحا ان التقاليد والعادات تختلف من واحدة لأخرى .





واستطرد:" القاضي الجنائي يكون أمامه مجرمين معاهم موس حلاقة، ممكن في اي وقت يتهجم علي القاضي"، متسائلاً: "هل تستطيع وكيلة نيابة من السيدات، ان تُجري معاينة لمقر إحدى الجرائم داخل الصعيد وتتعامل مع المجرمين؟.



