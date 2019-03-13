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رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: الفقهاء منعوا تولي المرأة منصة القضاء

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:44 ص
المستشار فريد نصر
المستشار فريد نصر ، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق
حسام الحارتي
قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المرأة تولت كافة المناصب القضائية، عدا محاكم مجلس الدولة، موضحا أن جمهور الفقهاء- عدا الإمام أبو حنيفة- منعوا تولي المرأة منصة القضاء، لأنها ولاية عامة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " كل يوم "، المذاع عبر فضائية " one "، ان كل دولة لديها قانون، ولابد من احترامه ،موضحا ان التقاليد والعادات تختلف من واحدة لأخرى .

واستطرد:" القاضي الجنائي يكون أمامه مجرمين معاهم موس حلاقة، ممكن في اي وقت يتهجم علي القاضي"، متسائلاً: "هل تستطيع وكيلة نيابة من السيدات، ان تُجري معاينة لمقر إحدى الجرائم داخل الصعيد وتتعامل مع المجرمين؟.

ولفت إلى أن المرأة، بعيدا عن القضاء، تتولى كثيرا من المناصب الهامة داخل الدولة في الوقت الحالي .

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