ربيع ياسين: أنتظر رؤية لاعب أودينيزي.. والمحترف يوريني نفسه.. فيديو

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب أنه يتلقى اتصالات من بعض اللاعبين المصريين المحترفين، رغبةً منهم في اللعب بصفوف المنتخب المصري.





وقال ياسين في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "هناك لاعبون محترفون يتحدثون معي ولكن مستواهم ضعيف للغاية، أي محترف يتحدث معي اطلب منه الحضور إلى مصر لرؤيته على أرض الملعب عن قرب".



