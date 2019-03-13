ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ربيع ياسين: نتابع كل اللاعبين.. وهدفنا بناء جيل قوي للمنتخب الأول.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:49 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
محمد رشاد
أكد ربيع ياسين المدير الفني منتخب مصر للشباب، أن الهدف الأساسي من تدريب منتخب الشباب، هو بناء جيل قوي لمنتخب مصر الأول. 

وقال ربيع خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : "رغم أن الوقت ضيق، إلا أن متابعتنا تتم للاعبين على مستوى الجمهورية ككل، فالمسؤولية ليست نتائج، بل بناء جيل قوي للمنتخب في المستقبل، سنقيم معسكرا الفترة المقبلة نؤدي خلاله 4 مباريات".

واستطرد: "مجموعتنا بها المغرب والجزائر وليبيا في دورة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل بالإسكندرية، المجموعة قوية وننتظر تقديم نماذج قوية للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري".

ترشيحاتنا

الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة على قانوني التصالح في مخالفات البناء نهائيا ومزاولة مهنة الطب

مكافأة خاصة من فرجاني ساسي ومحمود علاء لشباب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

محمد رمضان يتبرع بجزء من أرباح حفلته لصالح سرطان الأطفال

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

أغرقوا الطفل يوم مولده.. مفاجآت صادمة في واقعة قتل أطفال المرج.. فيديو

صحفي إسباني يكشف لـ صدى البلد كواليس الساعات الأخيرة لعودة زيدان إلى ريال مدريد

بعد تحذير الأرصاد منها.. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية المتوقعة غدا

لحظة سقوط لوح إنارة في مباراة كرة قدم أمريكية.. فيديو

كريستيان بوست: السيسي أكثر رؤساء مصر اعتدالاً والمسلمين استنارة

أستاذ تغذية يحذر: إعادة استخدام زيت القلي يسبب السرطان.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

أهداف كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد
منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو
منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو
هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو
منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟