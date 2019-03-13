ربيع ياسين: نتابع كل اللاعبين.. وهدفنا بناء جيل قوي للمنتخب الأول.. فيديو

أكد ربيع ياسين المدير الفني منتخب مصر للشباب، أن الهدف الأساسي من تدريب منتخب الشباب، هو بناء جيل قوي لمنتخب مصر الأول.
وقال ربيع خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد : "رغم أن الوقت ضيق، إلا أن متابعتنا تتم للاعبين على مستوى الجمهورية ككل، فالمسؤولية ليست نتائج، بل بناء جيل قوي للمنتخب في المستقبل، سنقيم معسكرا الفترة المقبلة نؤدي خلاله 4 مباريات".
واستطرد: "مجموعتنا بها المغرب والجزائر وليبيا في دورة شمال أفريقيا المقرر لها الشهر المقبل بالإسكندرية، المجموعة قوية وننتظر تقديم نماذج قوية للمنتخب الأول بقيادة المكسيكي خافيير أجيري".