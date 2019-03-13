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رياضة

ربيع ياسين عن إصابة رامي ربيعة: مصالح المدربين السبب.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:53 ص
رامي ربيعة
رامي ربيعة
محمد رشاد
تحدّث ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، عن أسباب الإصابات المتكررة لـ رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال ربيع في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "في مدربين بيدوروا على مصلحتهم الشخصية، ولا ينظرون لمصلحة اللاعب".

واستطرد: "هناك مدربون في أعمار مختلفة بالفرق يستغلون اللاعب المميز في أكثر من مناسبة، هذا يتسبب في تدمير عضلات اللاعب".

وأضاف ياسين: "يجب مراعاة مصلحة اللاعبين، رامي ربيعة صاحب فكر ورؤية ووحش في أرض الملعب، عودته اضافة لمنتخب مصر".

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