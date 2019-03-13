القبض على فتاة سلوفينية قطعت يدها للحصول على 400 ألف يورو

من أجل الحصول على المال قد يلجأ البعض إلى طرق وحيل مجنونة حتى وإن كان قطع اليد، هذا ما فعلته فتاة سلوفينية قطعت يدها بمنشار للحصول على أموال التأمين.





بهدف الحصول على 400 ألف يورو أقدمت شابة في الـ 21 من عمرها على قطع يدها بمنشار بمساعدة أقاربها،لتزعم أنها تعرضت لقطع يدها اليسرى أثناء قطعها أفرع شجرة، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز" البريطانية.





وتركت الأسرة الفتاة دون الذهاب بها إلى المستشفى حتى تكون الإصابة دائمة ، كي يحصلون على التأمين من قبل الـ 5 شركات المتعاقدين معها، وبعد حين ذهبت الفتاة إلى المستشفى وقام الأطباء بمعالجة يدها.



