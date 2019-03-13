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منوعات

القبض على فتاة سلوفينية قطعت يدها للحصول على 400 ألف يورو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:12 ص
صدى البلد
نهى حمدي
من أجل الحصول على المال قد يلجأ البعض إلى طرق وحيل مجنونة حتى وإن كان قطع اليد، هذا ما فعلته فتاة سلوفينية قطعت يدها بمنشار للحصول على أموال التأمين.

بهدف الحصول على 400 ألف يورو أقدمت شابة في الـ 21 من عمرها على قطع يدها بمنشار بمساعدة أقاربها،لتزعم أنها تعرضت لقطع يدها اليسرى أثناء قطعها أفرع شجرة، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وتركت الأسرة الفتاة دون الذهاب بها إلى المستشفى حتى تكون الإصابة دائمة ، كي يحصلون على التأمين من قبل الـ 5 شركات المتعاقدين معها، وبعد حين ذهبت الفتاة إلى المستشفى وقام الأطباء بمعالجة يدها.

وكشفت الشرطة عن حيلتها، وأشارت إلى أنها قد تتعرض للسجن 8 سنوات، وكذلك "لن يكون هناك أي تعويض لأننا اكتشفنا الاحتيال في حينه".

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