سعيد رخا يكشف أسباب نجاح متحف رشيد الوطني في 3 سنوات

كشف سعيد رخا، مدير عام متحف رشيد الوطني،عن تفاصيل خطة العمل الشاملة للمتحف،والتي انطلق العمل بها منذ 2015 ومستمرة حتى الآن ومثلت عامل نجاح له، بدعم من وزارة الآثار وقطاع المتاحف، للنهوض بالمتحف الوطنى، ووضع تصور كامل للاستفادة القصوى من إمكاناته، بالتواصل مع جميع المؤسسات والهيئات الرسمية ذات الصلة والمجتمع المحيط بالمتحف.





رخا استعرض هذه الرؤية خلال مشاركته في الملتقى الثقافي الرابع الذي نظمه متحف الآثار بالتعاون مع مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية بعنوان "التراث الحضاري في مدينة رشيد عبر العصور"، والذي إستمر علي مدار يومين واختتم فعالياته مساء أمس الثلاثاء.





وأوضح أن خطة العمل تضمنت مجموعة من المحاور شملت برامج خاصة بمختلف المراحل العمرية وشرائح المجتمع،والمشاركة فى مختلف المناسبات الرسمية الوطنية والدولية،والتواصل مع كافة المؤسسات والهيئات الرسمية ذات الصلة، ووضع برنامج للمشاركة مع تلك المؤسسات،من خلال مجموعة ضخمة ومتميزة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل على مدار الثلاث سنوات الماضية، شملت مختلف أطياف المجتمع ليكونو شركاء حقيقيين للمتحف، وعليهم مسئولية نشر الوعى الأثرى والحضارى، والحفاظ على التراث الإنساني لرشيد،وإعداد المجتمع ليكون داعمًا للدولة فى تنشيط السياحة.





وأشار إلي أنهم كانوا حريصين علي الاهتمام بالمتطوعين من الشباب وتدريبهم للاعتماد عليهم فى تنفيذ البرامج المحددة للمتحف، والعمل على جذب العديد من الفنانين والمصورين المحترفين من خلال إقامة مجموعة ضخمة ومتميزة من المعارض الفنية وورش العمل التى تتناول مدينة رشيد وتراثها وجمالها،والتركيز على البحث العلمى والبحث فى موضوعات متنوعة تتعلق بتاريخ وحضارة المدينة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بالمتحف وأنشطته.





وتابع: كنا حريصين علي التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة بديوان عام محافظة البحيرة و قصور الثقافة وإدارة الأوقاف والقيادات الكنسية بالمحافظة ووزارات الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية والتربية والتعليم،وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، للمشاركة مع المتحف فى عمل الفعاليات الثقافية والفنية والاحتفالات الخاصة بالاعياد والمناسبات الوطنية والدينية المختلفة بالحديقة المتحفية، والاهتمام بالتواصل مع الفئات المهمشة والأقل ثقافة لزيادة وعيها بقيمة المحافظة على تاريخ وآثار المدينة،الإهتمام بورش العمل المتخصصة والخاصة بجميع المراحل العمرية من الطفولة وحتى الجامعة وكذلك الورش الخاصة بالمرأة المعيلة والحرف التراثية والورش الفنية وغيرها، والاهتمام بمتحدى الإعاقة بأنشطة خاصة بهم والمشاركة فى بعض الورش،لما لذلك من عظيم الأثر فى دمجهم فى المجتمع تماشيا مع الدور الاجتماعى والإنسانى للمتحف.





وقال: كما وضعنا نصب أعيننا الاستفادة من موقع الحديقة المتحفية كركيزة مهمة لأى نشاط ثقافى بالمدينة،والتنسيق مع الشركات السياحية لوضع المتحف ضمن برامج السياحة الأجنبية،كما حرصنا ومستمرون في إقامة مجموعة ضخمة من المعارض الأثرية المؤقتة، بالإضافة إلى المعارض الفنية والمعارض المرتبطة بورش العمل المختلفة مثل الحرف التراثية والمرأة المعيلة وذوى القدرات الخاصة، ومعارض خاصة بالحرف التراثية والأشغال اليدوية،ومعارض خاصة بمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة .





وتابع: ونتيجة لكل ما سبق تلقي متحف رشيد رسالة من متحف اللوفر، يشيد فيها بديناميكية متحف رشيد الوطنى بالتواصل مع المجتمع،كما تحول متحف رشيد الوطنى إلي قبلة الفنانين والمصورين ، ومركز تدريب متخصص للدارسين والعاملين بالحقل الأثري، وإنجاز أكثر من 120 فعالية ونشاط ومعرض ودورة تدريبية وورشة عمل خلال الفترة من فبراير 2016م وحتى الآن ، مما أهلنا للحصول على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مختلف المؤسسات المعنية بالتراث والمتاحف ومنها الأيكوم واللوفر.





وعن المتحف، قال: تعرض مقتنيات المتحف الحالى في أحد أشهر منازل رشيد، والذي شيد في النصف الأول من القرن 12 هجري /18م, وهو منزل (حسين عرب كولي ) الذي شغل منصب محافظ رشيد فى الفترة من1844م وحتي 1849م، ويتكون المبني من طابقين، بالإضافة إلي الطابق الأرضي الذي تشغله الوكالة ويبرز خصائص العمارة والفنون الإسلامية في تلك الفترة .





وجرى اختيار منزل عرب كولي ليكون متحفا حربيا لمدينة رشيد تخليدا لذكري انتصار أهالي رشيد علي حملة فريزر، وقد افتتح المتحف السيد الرئيس جمال عبد الناصر كمتحف حربي في 19 سبتمبر عام 1959م أثناء زيارته لمدينة رشيد خلال احتفالها بذكري الانتصار.



