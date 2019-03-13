ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

10 أرقام تاريخية لـ رونالدو بعد هاتريك أتليتكو في دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:46 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد رشاد
تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في ليلة تاريخية، وسجل "هاتريك" قاد به فريق السيدة العجوز للعبور من عقبة أتلتيكو مدريد، ليحقق أرقاما قياسية عديدة.

ويقدم موقع "صدى البلد" 10 أرقام حققها الـدون عقب تسجيل هاتريك يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد والتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال. 

1-أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل "هاتريك" ضد نفس الخصم مرتين في دوري أبطال أوروبا.

2- للمرة الأولى ينجح يوفنتوس في التأهل للدور الإقصائي المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته ذهابا بهدفين دون رد، بعد أن فشل في 5 مرات سابقا.

3-أصبح رونالدو أكثر من سجل على ملعب يوفنتوس أرينا في دوري أبطال أوروبا. ويتساوى مع "فيدال" برصيد 8 أهداف.

4-وصل رونالدو للهاتريك رقم 8 في دوري أبطال أوروبا وعادل رقم ليونيل ميسي.

5-سجل رونالدو هدفه رقم 63 في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

6-منذ 2016-2017 أسهم رونالدو بـ41 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب آخر. إذ سجل 31 هدفا وصنع 10.

7-سجل رونالدو 124 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أتلتيكو مدريد بـ 118 هدفا.

8-سجل رونالدو 63 هدفا في أدوار خروج المغلوب مقابل 61 هدفا في دور المجموعات.

9-أسهم رونالدو بـ77 هدفا خلال 77 مباراة في دوري أبطال أوروبا. إذ سجل 63 وصنع 14.

10-سجل رونالدو هدفين خلال نفس المباراة 28 مرة.

ترشيحاتنا

غيرة النسوان.. كيف قتل المتهمين أطفال المرج .. الضرة العاقر أجبرت زوجها على الجريمة .. فيديو وصور

انسي دهون البطن العنيدة بكوب من هذا المشروب

منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

تشييع جثمان نبيل ذكى من مسجد الرحمن الرحيم.. صور 

محمد رمضان يتبرع بجزء من أرباح حفلته لصالح سرطان الأطفال

هاتريك كريستيانو رونالدو يطلق رصاصة الرحمة على أتليتكو مدريد

أحمد شوبير مدافعاً عن محمد صلاح: نموذج مشرف للشاب المكافح.. فيديو

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

الإسكان: قانون التصالح في مخالفات البناء يعزز الثروة العقارية

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

أهداف كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد
منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو
منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو
هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو
منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟