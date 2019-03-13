10 أرقام تاريخية لـ رونالدو بعد هاتريك أتليتكو في دوري الأبطال.. فيديو

تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، في ليلة تاريخية، وسجل "هاتريك" قاد به فريق السيدة العجوز للعبور من عقبة أتلتيكو مدريد، ليحقق أرقاما قياسية عديدة.





ويقدم موقع "صدى البلد" 10 أرقام حققها الـدون عقب تسجيل هاتريك يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد والتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال.





1-أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل "هاتريك" ضد نفس الخصم مرتين في دوري أبطال أوروبا.





2- للمرة الأولى ينجح يوفنتوس في التأهل للدور الإقصائي المقبل في دوري أبطال أوروبا بعد خسارته ذهابا بهدفين دون رد، بعد أن فشل في 5 مرات سابقا.





3-أصبح رونالدو أكثر من سجل على ملعب يوفنتوس أرينا في دوري أبطال أوروبا. ويتساوى مع "فيدال" برصيد 8 أهداف.





4-وصل رونالدو للهاتريك رقم 8 في دوري أبطال أوروبا وعادل رقم ليونيل ميسي.





5-سجل رونالدو هدفه رقم 63 في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.





6-منذ 2016-2017 أسهم رونالدو بـ41 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أي لاعب آخر. إذ سجل 31 هدفا وصنع 10.





7-سجل رونالدو 124 هدفا في دوري أبطال أوروبا أكثر من أتلتيكو مدريد بـ 118 هدفا.





8-سجل رونالدو 63 هدفا في أدوار خروج المغلوب مقابل 61 هدفا في دور المجموعات.





9-أسهم رونالدو بـ77 هدفا خلال 77 مباراة في دوري أبطال أوروبا. إذ سجل 63 وصنع 14.



