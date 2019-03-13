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أخبار العالم

أوروبا تأسف لرفض مجلس العموم البريطاني تمرير اتفاق الـ بريكست

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:51 ص
صدى البلد
حسن محرم
عبّرت فرنسا عن أسفها لرفض مجلس العموم البريطاني تمرير اتفاق الـ"بريكست" الذي قدمته رئيسة الحكومة، تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان لقصر الإليزيه، نقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن حل الأزمة لا يمكن التوصل إليه سوى في لندن، حيث عبرت باريس خلاله عن أسفها تجاه نتائج التصويت.

وأوضح البيان: "لا يمكن لباريس تقبل تحت أي ظرف تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد دون أن تكون هناك استراتيجية بديلة وصادقة من قبل المملكة المتحدة".

وأسف باريس، جاء تزامنا مع آخر مماثل له من جانب المتحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الذي أوضح أن رفض مجلس العموم البريطاني للمرة الثانية الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد وبريطانيا بشأن انسحابها، زاد بشكل كبير من خطر الخروج دون اتفاق.

وأضاف "توسك": "نأسف لنتيجة التصويت الذي جرى الليلة، لقد فعل الاتحاد الأوروبي كل ما يمكن للتوصل لاتفاق، من الصعب معرفة ما يمكننا أن نفعله أكثر من ذلك"، بحسب ما نقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية.

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