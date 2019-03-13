رويدا عطية تستأنف نشاطها الفني بعد الولادة

أعلن سمير المولى، مدير أعمال الفنانة السورية رويدا عطية، من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك"، عودتها لاستئناف نشاطها الفني، بعد توقفها عدة أشهر لولادة ورعاية ابنها الأول "زين".





وكتب سمير المولى،: "تستعد النجمة رويدا عطيه للعودة إلى مزاولة أعمالها الفنية من بعد ولادتها لابنها "زين"، كما تتحضر لإطلاق أحدث أعمالها الفنية "كيفك يا حب " خلال تصوير لقائها مع الإعلامي "هشام حداد" في برنامجه "لهون وبس".



