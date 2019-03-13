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فن

رويدا عطية تستأنف نشاطها الفني بعد الولادة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:02 ص
رويدا عطية
رويدا عطية
سعيد فراج
أعلن سمير المولى، مدير أعمال الفنانة السورية رويدا عطية، من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك"، عودتها لاستئناف نشاطها الفني، بعد توقفها عدة أشهر لولادة ورعاية ابنها الأول "زين". 

وكتب سمير المولى،: "تستعد النجمة رويدا عطيه للعودة إلى مزاولة أعمالها الفنية من بعد ولادتها لابنها "زين"، كما تتحضر لإطلاق أحدث أعمالها الفنية "كيفك يا حب " خلال تصوير لقائها مع الإعلامي "هشام حداد" في برنامجه "لهون وبس".

وأضاف: "كيفك يا حب من كلمات عمر ساري وألحان محمد بشار و توزيع رامي رئيس وإشراف سمير المولى اما الانتاج (المولى بروداكشن)".

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