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محافظات

نائبان يتقدمان بطلب للأوقاف والآثار لترميم 14 مسجداً في كفر الشيخ

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:11 ص
نائبان يتقدمان بطلب
نائبان يتقدمان بطلب للأوقاف والآثار لترميم 14 مسجدا
محمود زيدان
تقدم اللواء شكرى الجندي وهالة أبو السعد، عضوا مجلس النواب بكفر الشيخ، بطلب للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور خالد العناني وزير الآثار لترميم 14 مسجدًا بمدينة فوة، وعقد بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار ووزارة السياحة ومحافظة كفرالشيخ ، وذلك لوضع مدينة فوه على الخريطة السياحية العالمية.

وأشار النائبان إلى أن مدينة فوة من أهم المناطق السياحية في مصر حيث إنها تبعد عن مدينة بوتو (تل الفراعين) بالعجوزين مركز دسوق أول عاصمة لمصر مسافة عشرين كيلو متو تقريبًا ، لأهمية موقع المحافظة المتميز وكثرة الآثار الإسلامية بها.

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