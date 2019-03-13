نائبان يتقدمان بطلب للأوقاف والآثار لترميم 14 مسجداً في كفر الشيخ

تقدم اللواء شكرى الجندي وهالة أبو السعد، عضوا مجلس النواب بكفر الشيخ، بطلب للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور خالد العناني وزير الآثار لترميم 14 مسجدًا بمدينة فوة، وعقد بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار ووزارة السياحة ومحافظة كفرالشيخ ، وذلك لوضع مدينة فوه على الخريطة السياحية العالمية.



