ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور

نظم فرع ثقافة أسوان أسبوع ثقافى عن ثقافة المرأة وذلك بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة ناصر تضمن محاضرة " التطرف والإرهاب بين العقل والفكر " ألقاها مدثر سليم حيث أشار إلى أن التطرف والإرهاب هى مفردات تؤدى إلى نفس النتيجة، فالتطرف ظاهرة نفسية وإجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية ودينية.





وأوضح مدثر سليم أنه من الصعب جدًا اختزال مشكلة التطرف الفكرى فى المجتمعات ، ومن ضرورة إصلاح الفكر الدينى ، فالحاجة باتت ملحة إلى الإستفادة من الإصلاحات السياسية فى مراجعة حقيقية للخطاب الدينى ، ومن أسباب التطرف والإرهاب فى المجتمع "الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وعدالتها ، وأن للمؤسسات الرسمية الدينية والغير دينية دورا فى مواجهة التطرف والإرهاب والبيئة الحاضنة والمحفزة لهم ، فخطر البطالة وأتساع فجوات اللامساوة فى الدخل والفرص وقضايا الفساد ، كل ذلك يكون محفزًا لتلك الظواهر ، وكل ذلك أصبح يهدد السلم والأمن داخل المجتمع ويقود أحيانًا إلى العنف الفكرى والإرهاب .





وأضاف سليم إلى أنه لم يقتصر التطرف على المجال الدينى بل طال أيضًا مجالات أخرى ، وباتت هذه الظواهر مقلقة وتسعى الدولة فى مواجهتها ، ويجب البحث عن العوامل الحقيقية وراء تلك الظواهر وعدم التغاضى عن العوامل المؤدية لهم .





وتضمن الأسبوع الثقافي أيضأ أمسية شعرية شارك فيها الشاعر عبد الباسط عبد الحميد ، وإكتشاف مواهب من طالبات الجامعة ، إلى جانب ورشة فنية "مشغولات الخرز" للمدربة إقبال حسين .



