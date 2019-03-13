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محافظات

ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:05 ص
ثقافة أسوان تنظم
ثقافة أسوان تنظم أسبوعا ثقافيا عن ثقافة المرأة
شاذلى عبد الفتاح
نظم فرع ثقافة أسوان أسبوع ثقافى عن ثقافة المرأة وذلك بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة ناصر تضمن محاضرة " التطرف والإرهاب بين العقل والفكر " ألقاها مدثر سليم حيث أشار إلى أن التطرف والإرهاب هى مفردات تؤدى إلى نفس النتيجة، فالتطرف ظاهرة نفسية وإجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية ودينية.

وأوضح مدثر سليم أنه من الصعب جدًا اختزال مشكلة التطرف الفكرى فى المجتمعات ، ومن ضرورة إصلاح الفكر الدينى ، فالحاجة باتت ملحة إلى الإستفادة من الإصلاحات السياسية فى مراجعة حقيقية للخطاب الدينى ، ومن أسباب التطرف والإرهاب فى المجتمع "الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وعدالتها ، وأن للمؤسسات الرسمية الدينية والغير دينية دورا فى مواجهة التطرف والإرهاب والبيئة الحاضنة والمحفزة لهم ، فخطر البطالة وأتساع فجوات اللامساوة فى الدخل والفرص وقضايا الفساد ، كل ذلك يكون محفزًا لتلك الظواهر ، وكل ذلك أصبح يهدد السلم والأمن داخل المجتمع ويقود أحيانًا إلى العنف الفكرى والإرهاب . 

وأضاف سليم إلى أنه لم يقتصر التطرف على المجال الدينى بل طال أيضًا مجالات أخرى ، وباتت هذه الظواهر مقلقة وتسعى الدولة فى مواجهتها ، ويجب البحث عن العوامل الحقيقية وراء تلك الظواهر وعدم التغاضى عن العوامل المؤدية لهم . 

وتضمن الأسبوع الثقافي أيضأ أمسية شعرية شارك فيها الشاعر عبد الباسط عبد الحميد ، وإكتشاف مواهب من طالبات الجامعة ، إلى جانب ورشة فنية "مشغولات الخرز" للمدربة إقبال حسين . 

وفى الختام تم تقديم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية بقيادة محمود مغازى تغنت فيه الفرقة بمجموعة من الأغانى "نعناع الجنينه ، أبعاد ، يا صلات الزين ، انا بستناك ، أمانه يا دنيا أمانه ، نسم علينا الهواء" .
ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور
ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور
ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور
ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور
ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور
ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور
ثقافة أسوان تنظم أسبوعاً ثقافياً عن ثقافة المرأة.. صور

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