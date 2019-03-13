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رياضة

تعليق مثير من رونالدو عقب الهاتريك التاريخي في أتليتكو مدريد.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:36 ص
رونالدو
رونالدو
محمد رشاد
لم يبالغ كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في احتفاله بثلاثية تاريخية صعدت بفريق السيدة العجوز على حساب أتليتكو مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "ليست مباراة كبيرة لي، بل هي ليلة كبيرة لفريقي يوفنتوس، إذا واصلنا على نفس هذا المنوال، ربما في النهاية نحصل على اللقب".

رونالدو رد على سؤال: (في تاريخ يوفنتوس لم يقدم عودة تاريخية كتلك؟)، فقال: "من أجل هذا تحديدا، تعاقد معي يوفنتوس بداية الموسم، وأنا فقط أقوم بعملي".

النجم البرتغالي واصل حديثه: "أتليتكو مدريد فريق صعب جدا، لكننا أيضا أكبر منهم، واليوم استحققنا الفوز ، سنسير خطوة بخطوة لحين الوصول لأبعد نقطة ممكنة في مشوار البطولة".

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