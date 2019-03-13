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حوادث

شهود عيان يروون لحظات الرعب في انقلاب سيارة شرطة على كوبري مشاة بأرض اللواء.. فيديو وصور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:56 ص
انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة
ندى حمودة - أحمد مهدي
لحظات من الرعب شهدها أهالي منطقة أرض اللواء، بدأت بسماع صوت شديد لفرملة سيارة من أعلى الكوبري المتجهة للطريق الدائري، لتنتهي فى ثوانٍ بصوت الارتطام القوي لسيارة شرطة بكوبري المشاة المتواجد أسفل الكوبري.

"العربية كانت طايرة من السما".. بهذه الكلمات وصف المتواجدون بالقرب من الحادث بعد رؤيتهم للسيارة وهى تقتحم السور الحديدي للكوبري لتطير وتسقط على كوبري المشاه.

أحد شهود العيان، سرد ثواني الرعب، قائلاً: "رأيت السيارة تنحرف من أعلى الكوبري باتجاه السور الحديدي، حتى سقطت بوجهها لتنقلب إلي الأسفل".

فيما قال آخر إن السيارة سقطت أعلى كوبري المشاة الكهربائي، وقدّر الله أن ينتهي الحادث على ذلك.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة شرطة من أعلى كوبري أرض اللواء بالعجوزة.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن، بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

وكشفت التحريات الأولية عن أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائد السيارة (مجند) ما أدي لانقلابها.

وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة

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