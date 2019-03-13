ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أليجري: الريمونتادا أمام أتليتكو ليست الأجمل في مسيرتي.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:47 ص
ماسيمو أليجري
ماسيمو أليجري
محمد رشاد
اعتبر ماسيمو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن الفوز امام أتلتيكو مدريد بثلاثية تاريخية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليس الأجمل في مسيرته.

وبسؤال أليجري عقب المباراة: " هل كانت المباراة الأجمل في مسيرتك؟"، رد: "ليست المباراة الأجمل في مسيرتي، كان علينا العودة وأن نقلب نتيجة لقاء الذهاب وهذا ما فعلناه".

وأضاف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "حققنا الفوز وكنا الأكثر شراسة على المرمى وسرعة لذلك استطعنا تسجيل الأهداف".

وأكمل "أخبرت اللاعبين ضرورة اللعب بهدوء وصفاء ذهن وكنت أعلم أن الأجواء في المباراة ستكون هيستيرية، ووجب علينا أن نسجل هدفا مبكرا لتسهيل الأمور علينا، والآن نستمتع بهذا الفوز الكبير، والانتصار يُظهر أن المباريات تلعب ذهابا وإيابا وأن يوفنتوس استطاع التعويض والتأهل".

ترشيحاتنا

نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

داعية تكشف ما تعرضت له سيدة المرج وكيف كانت سببا في كشف الجريمة.. فيديو

منة شلبي: اكتشفت بعد فيلم نوارة إني متدلعة.. فيديو

تامر أمين يقطع الاتصال على ضيفه بعد إحراجه على الهواء.. فيديو

علي جمعة يصف بالأدلة الأحداث التي تصاحب ظهور المهدي

محمد رمضان يتبرع بجزء من أرباح حفلته لصالح سرطان الأطفال

أسامة نبيه: يجب الابتعاد عن الأسماء المكررة في تشكيل المنتخب بالكان.. فيديو

المخرج حسني صالح يتغزل في مؤلف مسلسل أهو ده اللي صار

مبروك عطية يطالب بإعدام قاتلة أطفال المرج 40 مرة.. فيديو

مجلس العموم البريطاني يصفع ماي ويرفض صفقة بريكست

شاهد.. أول فيديو من الفضاء للقمر الصناعي المصري - الروسي الجديد

قصة الطالب «كيرة» مرعب الإنجليز.. طاردته إنجلترا 12 عاما وقتله العملاء في تركيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي: اكتشفت بعد فيلم نوارة إني متدلعة.. فيديو
منة شلبي: عذبت اللي كان بيعلمني الطبلة في فيلم بيبو وبشير.. فيديو
المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: المصريون سيشعرون بالتحسن في 2022
نبيل زكي: مصر تسير على الطريق الصحيح.. وتقليل الاستثمار مستحيل
نبيل زكي: شباب مصر بيشربوا شيشة على القهوة.. والسوريون بيشتغلوا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟