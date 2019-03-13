أليجري: الريمونتادا أمام أتليتكو ليست الأجمل في مسيرتي.. فيديو

اعتبر ماسيمو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن الفوز امام أتلتيكو مدريد بثلاثية تاريخية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليس الأجمل في مسيرته.





وبسؤال أليجري عقب المباراة: " هل كانت المباراة الأجمل في مسيرتك؟"، رد: "ليست المباراة الأجمل في مسيرتي، كان علينا العودة وأن نقلب نتيجة لقاء الذهاب وهذا ما فعلناه".





وأضاف في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "حققنا الفوز وكنا الأكثر شراسة على المرمى وسرعة لذلك استطعنا تسجيل الأهداف".



