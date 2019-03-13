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عقرب يلدغ الركاب على متن طائرة في كندا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
نهى حمدي
صعقت فتاة مما رأته أثناء رحلتها على متن طائرة من تورنتو إلى كالجاري في كندا، فلم يأت في مخيلتها يومًا أن تجد عقربا على متن الطائرة ويكدر صفو رحلتها هي وبقية الركاب.

وشعرت الطالبة "كوين مالطيس" أثناء الرحلة ببعض الألم في ظهرهاـ لتكتشف أن مصدره "لدغات عقرب"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

وقالت إنها تعرضت للدغات عنيفة، وأدانت الشابة طاقم الطائرة والذي كان من المفترض على المساعدين الطبيين مساعدتهم على الخروج من الطائرة.

وليس من الواضح كيف وصل العقرب صاحب اللدغات القوية إلى الطائرة، ولكن شركة الطيران أكدت أنه تم قتله.
عقرب يلدغ الركاب على متن طائرة في كندا
عقرب يلدغ الركاب على متن طائرة في كندا

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