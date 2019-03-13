ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 02:02 ص
انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة
ندى حمودة - أحمد مهدي
تباشر الأجهزة الأمنية أعمال رفع حطام سيارة الشرطة -عبر الأوناش- التي انقلبت منذ قليل، من أعلى كوبري أرض اللواء المتجه للطريق الدائري، على كوبري المشاة.

ووصف المتواجدون اللحظات الأولى فى الحادث بعد رؤيتهم للسيارة وهى تقتحم السور الحديدي للكوبري لتطير وتسقط على كوبري المشاة، قائلين: "العربية كانت طايرة في السماء".

أحد شهود العيان سرد ثواني الرعب، قائلاً: "رأيت السيارة تنحرف من أعلى الكوبري باتجاه السور الحديدي، حتى سقطت بوجهها لتنقلب إلي الأسفل".

فيما قال آخر: إن السيارة سقطت أعلى كوبري المشاة الكهربائي، وقدّر الله أن ينتهي الحادث على ذلك.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة شرطة من أعلى كوبري أرض اللواء بالعجوزة.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.

وكشفت التحريات الأولية عن أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائد السيارة (مجند) ما أدي لانقلابها.

وتم رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة
انقلاب سيارة شرطة انقلاب سيارة شرطة

موضوعات متعلقة

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب مينى باص بمنزل كوبرى العباسية

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر.. صور

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري أكتوبر

سيارة تسقط من أعلى كوبري أكتوبر داخل مستشفى الأمراض العقلية.. صور

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري أكتوبر

إصابة 3 أشخاص في سقوط جزء من كوبرى بالشرقية.. صور

ترشيحاتنا

الضرائب تبدأ تجهيزات إقرارات موسم الأشخاص الاعتبارية

شاهد.. إحباط تهريب 6.5 طن حشيش داخل مركب صيد في المياه الإقليمية

استبعاد جوهرة ليفربول من مباراة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

هاتريك كريستيانو رونالدو يطلق رصاصة الرحمة على أتليتكو مدريد

مكافأة خاصة من فرجاني ساسي ومحمود علاء لشباب الزمالك بعد الفوز على الأهلي

الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

هاشتاج ‎لاعبي_الاهلي_رجال يتصدر تويتر .. ومغردون: دمتم لنا فرحة وعشق

ضربات موجعة لمهربى السموم.. الداخلية تحاصر تجارة الكيف.. إحباط ترويج أطنان من الحشيش وملايين الأقراص المخدرة

داعية تكشف ما تعرضت له سيدة المرج وكيف كانت سببا في كشف الجريمة.. فيديو

هجوم إماراتي عنيف على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي

لحظة سقوط لوح إنارة في مباراة كرة قدم أمريكية.. فيديو

مها غانم تحذر الأطفال من تناول أدوية تؤدي إلى الوفاة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

أهداف كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وأتليتكو مدريد
منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو
منة شلبي: قرأت رواية تراب الماس بعد تصوير الفيلم.. فيديو
هاتريك رونالدو يقود يوفنتوس لدور الـ 8 بدوري الأبطال على حساب أتلتيكو..فيديو
منة شلبي تكشف سر عدم زواجها حتى الآن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟