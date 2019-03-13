الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

تباشر الأجهزة الأمنية أعمال رفع حطام سيارة الشرطة -عبر الأوناش- التي انقلبت منذ قليل، من أعلى كوبري أرض اللواء المتجه للطريق الدائري، على كوبري المشاة.





ووصف المتواجدون اللحظات الأولى فى الحادث بعد رؤيتهم للسيارة وهى تقتحم السور الحديدي للكوبري لتطير وتسقط على كوبري المشاة، قائلين: "العربية كانت طايرة في السماء".





أحد شهود العيان سرد ثواني الرعب، قائلاً: "رأيت السيارة تنحرف من أعلى الكوبري باتجاه السور الحديدي، حتى سقطت بوجهها لتنقلب إلي الأسفل".





فيما قال آخر: إن السيارة سقطت أعلى كوبري المشاة الكهربائي، وقدّر الله أن ينتهي الحادث على ذلك.





وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة شرطة من أعلى كوبري أرض اللواء بالعجوزة.





وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير الأمن، بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.





وكشفت التحريات الأولية عن أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائد السيارة (مجند) ما أدي لانقلابها.



