جريزمان: لم يكن لدينا وجود لفترة طويلة بالمباراة كنا محاصرين

عبَّر أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتليتكو مدريد الأسباني، عن أسفه بعد الخسارة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، وتوديع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.





وقال جريزمان في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "ما حدث اليوم هو أننا لم نكن متواجدين في المباراة منذ البداية، وقعت سيطرة تامة علينا في الدفاع، وكنا محاصرين لفترة طويلة، يوفنتوس لعب مباراة أفضل واستحق التأهل وكانت ليلة سيئة جدا بالنسبة لنا".



