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رياضة

جريزمان: لم يكن لدينا وجود لفترة طويلة بالمباراة كنا محاصرين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:13 ص
أنطوان جريزمان
أنطوان جريزمان
محمد رشاد
عبَّر أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتليتكو مدريد الأسباني، عن أسفه بعد الخسارة أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، وتوديع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وقال جريزمان في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "ما حدث اليوم هو أننا لم نكن متواجدين في المباراة منذ البداية، وقعت سيطرة تامة علينا في الدفاع، وكنا محاصرين لفترة طويلة، يوفنتوس لعب مباراة أفضل واستحق التأهل وكانت ليلة سيئة جدا بالنسبة لنا".

ونجح كريستيانو رونالدو في قيادة السيدة العجوز للتأهل إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارة مباراة الذهاب، كما تقام قرعة الدور ربع النهائي ظهر الجمعة المقبل لتحديد الطريق حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها على ملعب أتليتكو مدريد.

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