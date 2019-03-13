خالد جلال يكشف حقيقة العودة للزمالك.. فيديو

كشف خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الشعلة السعودي، عن حقيقة عودته إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بعد ما غادر القلعة البيضاء محققا كأس مصر على حساب الأهلي.





وقال "خالد" خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللعيب عبر فضائية إم بي سي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الزمالك لم يتحدثوا معه خلال الفترة الماضية للعمل رفقة السويسري كريستيان جروس بالجهاز الفني للقلعة البيضاء مع تذبذب النتائج.





وأضاف: "أخبرت مسئولي الزمالك إنني لا أرغب في العمل كمدرب مساعد بل كمدير فني.. وجروس في البداية لم يكن راضيًا بفكرة تواجد مدرب عام معه ولم يتصل بي أحد من الزمالك للعمل معه مؤخرًا".





وأشار المدير الفني السابق للشعلة السعودي، إلى أن المدير الفني الأجنبي لا يسمع في معظم الأوقات للجهاز الفني معه سوى للأجانب؛ حيث تتواجد ثقة متبادلة بينهم.





وتحدث جلال عن مثلث ناجح مع الزمالك يساعد في ظهور الفريق بشكل جيد، يتكون من "طارق حامد وفرجاني ساسي" وأمامهما "يوسف أوباما: الذي يشعر بالحزن لعدم انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني الأول.



