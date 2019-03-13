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رياضة

خالد جلال يكشف حقيقة العودة للزمالك.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:13 ص
خالد جلال
خالد جلال
محمد رشاد
كشف خالد جلال، المدير الفني السابق لنادي الشعلة السعودي، عن حقيقة عودته إلى الجهاز الفني لنادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بعد ما غادر القلعة البيضاء محققا كأس مصر على حساب الأهلي. 

وقال "خالد" خلال حلوله ضيفًا ببرنامج اللعيب عبر فضائية إم بي سي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الزمالك لم يتحدثوا معه خلال الفترة الماضية للعمل رفقة السويسري كريستيان جروس بالجهاز الفني للقلعة البيضاء مع تذبذب النتائج.

وأضاف: "أخبرت مسئولي الزمالك إنني لا أرغب في العمل كمدرب مساعد بل كمدير فني.. وجروس في البداية لم يكن راضيًا بفكرة تواجد مدرب عام معه ولم يتصل بي أحد من الزمالك للعمل معه مؤخرًا".

وأشار المدير الفني السابق للشعلة السعودي، إلى أن المدير الفني الأجنبي لا يسمع في معظم الأوقات للجهاز الفني معه سوى للأجانب؛ حيث تتواجد ثقة متبادلة بينهم.

وتحدث جلال عن مثلث ناجح مع الزمالك يساعد في ظهور الفريق بشكل جيد، يتكون من "طارق حامد وفرجاني ساسي" وأمامهما "يوسف أوباما: الذي يشعر بالحزن لعدم انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني الأول.

وأتم مدرب الزمالك الأسبق، حديثه، بالإشارة إلى أن "جروس" هو الأنجح، مقارنة بنظيره في الأهلي "لاسارتي"، قائلًا: "جروس يمتلك توليفة رائعة من اللاعبين، ولكن لا أستطيع الحكم على لاسارتي بصورة مطلقة، رغم أنه يسير بصورة جيدة، ومشكلة الأهلي تتمثل في دفاعه وحارس مرماه".

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