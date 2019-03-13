منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو

حلَّت الفنانة منة شلبي، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، للحديث عن كواليس مسيرتها الفنية، والكشف عن كواليس كافة الأعمال السينمائية والدرامية التي شاركت فيها، بالإضافة إلى الحديث عن حياتها الشخصية.





سر عدم زواجها حتى الآن





وجهت الفنانة إسعاد يونس سؤالا إلى الفنانة منة شلبي، قائلة:" هتتجوزي امتى"، لترد الأخيرة:" والله معرفش وكل شيء نصيب، وأكيد هشوفه، " أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا".





وواصلت:" مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، وناس كتير لقيتها بتقولي مش هتلحقي تخلفي ولازم تتجوزي بسرعة".





مواصفات فتى أحلامها





كشفت الفنانة منة شلبي، عن مواصفات فتى أحلامها الذي ترغب في الارتباط به، قائلة:" مفيش حاجة إسمها فتى أحلام، ولا يوجد لدي مواصفات لمن أرغب الإرتباط به، ولكن لازم يتمتع بالطيبة والأصل والتربية الحسنة".





وقالت:" أرفض الزواج من الكداب والمغرور والشرير، وهذه الشخصيات صادفتها في حياتي كثيرا.





فيلم تراب الماس





أكدت منة شلبي، حبها لـ فيلم "تراب الماس"، قائلة: "حضرنا للفيلم منذ 3 سنوات، وصناعه كانوا يرغبون في تنفيذ فكرته بأي شكل".





واضافت:" قرأت الرواية عقب تصوير الفيلم، ومروان حامد طلب مني عدم قراءة الرواية لأن الفيلم يتناول فكرتها بشكل مختلف".





واستطردت: "دوري في الفيلم لم يكن كبيرا، ولكن سحر السينما ليس بالكيلو أو المساحة الكبيرة في الفيلم، ولو جالي دور حلو هقبله حتى لو مش كبير".





مسيرتها الفنية





وقالت منة شلبي، إنها عملت مع عدد من المخرجين والفنانين الكبار في مشوارها الفني، مضيفة:" ربنا حباني بناس وقفت جنبي وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرا التي تعتبر البطل الذي ينقذني ويحل مشاكلي، وعدد الأساتذة و الممثلين الذين عملت معهم في مسيرتي الفنية أتحسد عليهم ".





فيلم نوارة





قالت الفنانة منة شلبي، إنها قرأت سيناريو فيلم "نوارة" في ساعة واحدة، وكان الفيلم بمثابة هدية لها، وشخصية نوارة دخلت قلبها على الفور، مضيفة:" شفت الطيبة في شخصية نوارة، وأنا نزلت شوارع وحواري فيها ستات مصر الرائعات اللي الواحد يتكسف من نفسه لما يشفهم".





وأضافت:" اكتشفت أني متدلعة بعدما شاركت في فيلم نوارة، وزمان كنت بتعصب لما الشنطة بتاعتي تكون ثقيلة وعلى النقيض في ستات شايلة الهم وبتشيل جراكن المياه عشان توفر مياه لأهل بيتها".





حصول رامي مالك على الأوسكار





علقت الفنانة منة شلبي، على حصول الفنان العالمي رامي مالك على جائزة الأوسكار، قائلة:" حاجة تشرف، وشعرت بالسعادة لأنه من اصول مصرية وحصوله على الأوسكار حاجة مشرفة، وامثال رامي مالك ومحمد صلاح، يعطونا الأمل من أجل تحقيق نجاحات كبيرة في حياتنا"





وتابعت:" مستحيل يكون في حد ناجح ينقد نجاح غيره، ومن ينتقض نجاح حد لديه مشكلة كبيرة، لأنه لم يحقق أي شيء في حياته وهو تعيس".





مسلسل واحة الغروب





روت الفنانة منة شلبي، كواليس مسلسل " واحة الغروب"، قائلة:" صبغت شعري للون الأحمر وقمت بتركيب خصلات شعر بطول 82 سنتيمتر".





وأضافت " شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، إنها كانت تصور أحد مشاهد المسلسل في فصل الشتاء وكان من المفترض أن تظهر بفستان صيفي، مضيفة:" أنا كحيت تراب حرفيا في المسلسل لأننا كنا نصور في واحة بالصحراء".





وتابعت:" في أحد مشاهد المسلسل كان من المفترض أن اركب جمل عليه هودج والذي كان بمثابة غرفة توضع على الجمل تجلس فيها السيدات، ولكنني طوال المشهد كنت خائفة من السقوط وفي أحد المشاهد سقط بالفعل".





فيلم بيبو وبشير





قالت الفنانة منة شلبي، إنها تمرنت على العزف على الطبلة لأنها كانت تؤدي دور طبالة في فيلم " بيبو وبشير".





وأضافت " شلبي" في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلة:" عذبت اللي كان بيعلمني على الطبلة، وكنت فاكرة أن الطبلة محتاجة أداء، وفوجئت بخروج صوت وحش جدا وإيقاع سيء".



