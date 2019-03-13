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رياضة

جودين: أتلتيكو لم يجد وسيلة للتغلب على يوفنتوس في دوري الأبطال

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:10 ص
دييجو جودين
دييجو جودين
محمد رشاد
اعترف دييجو جودين مدافع وقائد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني أن فريقه عجز عن إيجاد وسيلة للتغلب على مضيفه يوفنتوس، ليخسر المباراة صفر / 3 ويودع دوري أبطال أوروبا.

وقال جودين إن اللاعبين هم أكثر من يعانون بعد مثل هذه المباريات ، لم نستطع إزعاج يوفنتوس ولم نجد الوسيلة للتغلب عليه. دافعنا في المباراة لكنهم سجلوا الأهداف. لم نجد الرد الهجومي المناسب لتسجيل هدف. لم يفاجئنا مستوى يوفنتوس على الإطلاق. كنا نعلم أنها مباراة صعبة بغض النظر عمن يشارك في اللقاء".

وأكد اللاعب : "لم نجد إمكانية من الناحية الهجومية للتغلب عليهم. هاجموا بشكل جيد وقدموا مباراة ذكية. والآن ، علينا مواصلة العمل وتقديم كل ما بوسعنا حتى نهاية الموسم. نحن أكثر من يعاني".

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