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رياضة

أسامة نبيه: يجب الابتعاد عن الأسماء المكررة في تشكيل المنتخب بالكان.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:46 ص
جانب من مباراة مصر
جانب من مباراة مصر والسعودية بكأس العالم 2018
محمد رشاد
كشف أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن وجهة نظره الفنية لمباراة الفراعنة والسعودية، خلال منافسات بطولة كأس العالم الماضية روسيا 2018. 

وقال نبيه في تصريحات لفضائية "إم بي سي مصر": "كنت أرى ضرورة ضم 3 لاعبين جدد في تشكيل منتخب مصر أمام السعودية، وهم محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد المحمدي وسعد سمير".

واستطرد: "لا بد من الاستقرار على قوام أساسي لمنتخب مصر قبل بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة، ويجب ضم لاعبين أصحاب خبرات كان لهم ظهور سابق في قائمة الفراعنة ومشاركات عديدة في المباريات الدولية".

وأضاف: "يجب أيضًا أن يتعرض اللاعبون لنقد جلاد من الآن، لكي يتحملوا الضغط الجماهيري خلال البطولة التي ستقام في مصر، نظرًا لأنهم مطالبون بالفوز باللقب".

وأكمل: "هناك لاعبون مستهلكون في الكرة المصرية، وأسماؤهم يتم تكرارها كل مرة في قائمة الفراعنة ونتائجهم لا تتجاوز 20%، والجماهير كانت تطالب بضمهم كثيرًا ، عبد الله السعيد يمكن أن يتم توظيفه في طريقة خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر".

وتختتم: "الزمالك إذا استمر على حالته المعنوية الحالية ولم يتأثر بالضغوطات الخارجية، سيفوز ببطولة الدوري المصري".

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