مصدر أمني يكشف حالة مصابي حادث انقلاب سيارة شرطة أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

قال مصدر أمني، إن حادث انقلاب سيارة شرطة من أعلى كوبري أرض اللواء، نتج عنه إصابة أمين شرطة و3 أفراد من قوة الإدارة العامة للمرور.





وتابع المصدر، أن حالة المصابين مستقرة وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات الخاصة في شارع السودان.





وكشف عن أن التقرير الطبي الأولي للمصابين، أشار لإصابتهم بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.





وقال أحد شهود العيان، في سرده لثواني الرعب: "رأيت السيارة تنحرف من أعلى الكوبري باتجاه السور الحديدي، حتى سقطت بوجهها لتنقلب إلي الأسفل".





فيما قال آخر: إن السيارة سقطت أعلى كوبري المشاة الكهربائي، وقدّر الله أن ينتهي الحادث على ذلك.





وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة شرطة من أعلى كوبري أرض اللواء بالعجوزة.





وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير الأمن، بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى ورفع آثار الحادث.





وكشفت التحريات الأولية عن أن عجلة القيادة اختلت فى يد قائد السيارة (مجند) ما أدي لانقلابها.



