مواطن يشكو من تراكم القمامة بعزبة النخل

بعث القارئ "نادر على " أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من ٱنتشار القمامة بمنطفة عزبة النخل.



وٱوضح " نادر " ان منطقة عزبة النخل تعانى من التراكم الدائم للقمامة خاصة امام محطة المترو و بجانب سلم المشاة بالقرب من المحطة ،ما ينشر الحشرات و الروائح الكريهة بالمنطقة ، مشيرا إلى انه تم ابلاغ الشركة بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.