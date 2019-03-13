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توك شو

يسرا: السوشيال ميديا ساحة للشتائم.. وسعاد حسني مثلي الأعلى

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:30 ص
قالت الفنانة يسرا، إن السوشيال ميديا حاليًا أصبح ساحة للشتائم والهجوم على الناس، وهو السبب في اختيارها أن تكون بعيدة عنه، وأن لا يكون لها تواصل مباشر مع شبكات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى قالت خلال لقائها ببرنامج "ليل داخلي" مع الكاتب أحمد مراد، بإذاعة "إنرجي"، أنها كانت تتعلم دائمًا من الفنانة فاتن حمامة وتستشيرها باستمرار لتطوير نفسها، مضيفة أن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت مثلها الأعلي.

وعن أكثر المشاهد التي لا يمكن أن تنساها أبدا، قالت "يسرا" أن مشهد الضرب بينها وبين الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "نزوة" كان حقيقي ولا يمكن أن تنساه.

وتابعت أن والدتها فاجأها المخاض في التاكسي، قائلة "مخاض ولادتي بدأ عند أمي في طريق رجوعها من السينما، كانت بتشوف فيلم لعبد الحليم حافظ، فأنجبتني في التاكسي".

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