يسرا: السوشيال ميديا ساحة للشتائم.. وسعاد حسني مثلي الأعلى

قالت الفنانة يسرا، إن السوشيال ميديا حاليًا أصبح ساحة للشتائم والهجوم على الناس، وهو السبب في اختيارها أن تكون بعيدة عنه، وأن لا يكون لها تواصل مباشر مع شبكات التواصل الاجتماعي.





من ناحية أخرى قالت خلال لقائها ببرنامج "ليل داخلي" مع الكاتب أحمد مراد، بإذاعة "إنرجي"، أنها كانت تتعلم دائمًا من الفنانة فاتن حمامة وتستشيرها باستمرار لتطوير نفسها، مضيفة أن الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت مثلها الأعلي.





وعن أكثر المشاهد التي لا يمكن أن تنساها أبدا، قالت "يسرا" أن مشهد الضرب بينها وبين الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "نزوة" كان حقيقي ولا يمكن أن تنساه.



