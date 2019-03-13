ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

القابضة للتشييد تدعم الخزانة العامة بـ 100 مليون جنيه

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:09 ص
جانب من اجتماع الجمعية
جانب من اجتماع الجمعية العامة العادية للقابضة للتشييد
علياء فوزى
قال المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته حققت صافي ربح 725 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018، بنسبة نمو 6.4% عن العام المالى السابق 2016/ 2017.

جاء ذلك اجتماع الجمعية العامة العادية، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي 2017/ 2018، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
 
وأشار حجازى الى ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة القابضة بصورة مستقلة إلى نحو مليار جنيه بمعدل نمو 1.9%.
 
ووافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي 2017/ 2018، حيث بلغت حصة وزارة المالية 100 مليون جنيه، في إطار دعم الخزانة العامة للدولة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة بزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 45.612.800 مليون جنيه ليصبح رأس المال المدفوع 1.635.676.700 مليار جنيه.

ترشيحاتنا

نوستالجيا.. قصة القصر التاريخي بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. صور

ربيع ياسين عن إصابة رامي ربيعة: مصالح المدربين السبب.. فيديو

أول تعليق من الولايات المتحدة على قرارات الرئيس الجزائري بوتفليقة

الأهلي: نساند الزمالك في مهمته الأفريقية.. فيديو

تعليق مثير من رونالدو عقب الهاتريك التاريخي في أتليتكو مدريد.. فيديو

القابضة للتشييد تدعم الخزانة العامة بـ 100 مليون جنيه

منة شلبي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. فيديو

شاهد.. أول فيديو من الفضاء للقمر الصناعي المصري - الروسي الجديد

طريقة تحضير بانيه مقرمش دون قلي

حبس سيدتين بتهمة ممارسة الرذيلة في فيديوهات المحلة الكبرى

مها غانم تحذر الأطفال من تناول أدوية تؤدي إلى الوفاة.. فيديو

راجح واهبة: الترسانة في الممتاز.. وكشري أفضل مدرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

فيديو

منة شلبي: معنديش مواصفات فتى أحلام.. وناس كتير بتقولي لازم أتجوز بسرعة لسبب غريب.. فيديو
منة شلبي: رامي مالك ومحمد صلاح يمنحان الأمل لتحقيق نجاحات كبيرة.. فيديو
منة شلبي: اكتشفت بعد فيلم نوارة إني متدلعة.. فيديو
منة شلبي: عذبت اللي كان بيعلمني الطبلة في فيلم بيبو وبشير.. فيديو
المستشار الاقتصادي للبنوك الأمريكية: المصريون سيشعرون بالتحسن في 2022

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟