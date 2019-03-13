القابضة للتشييد تدعم الخزانة العامة بـ 100 مليون جنيه

قال المهندس محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركته حققت صافي ربح 725 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2018، بنسبة نمو 6.4% عن العام المالى السابق 2016/ 2017.





جاء ذلك اجتماع الجمعية العامة العادية، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،لاعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي 2017/ 2018، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة، وأعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأشار حجازى الى ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة القابضة بصورة مستقلة إلى نحو مليار جنيه بمعدل نمو 1.9%.

ووافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي 2017/ 2018، حيث بلغت حصة وزارة المالية 100 مليون جنيه، في إطار دعم الخزانة العامة للدولة.



