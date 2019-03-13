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فن

علي ربيع يستكمل تصوير فكرة بمليون جنيه

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:20 ص
علي ربيع
علي ربيع
سعيد فراج
يستكمل الفنان علي ربيع تصوير مشاهد مسلسله الجديد "فكرة بمليون جنيه" داخل القاهرة، خلال هذه الفترة، إذ جمعته المشاهد مؤخرًا بالفنانة الشابة ولاء الشريف.

المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي، وينتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل.

"فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، ندى عادل، خالد كمال، محمد محمود، وتأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، محمد فتحى عبد المقصود، شريف يسرى، وإخراج وائل إحسان.

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