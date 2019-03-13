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5 برامج رمضانية لن ينساها أجيال الشاشة الصغير.. أحدها استمر 26 عاماً.. نوستالجيا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:09 ص
٥ برامج رمضانيه
٥ برامج رمضانيه لن ينساها أجيال الشاشة الصغيره
حمادة خطاب
شكّلت برامج التلفزيون المصري على مدار سنوات عديدة، خلال فترة السبعينيات والثمانينيات، جزءا كبيرا من وجدان الشعب المصري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وكانت لبرامج رمضان خلال هذا الفترة، طابعها الخاص الذي ما زال مترسخًا في عقولنا جميعًا، فمعظم مواليد هذا العصر مازال متعلقاً في وجدانهم شهر رمضان بطقوسه التي كانت لهذه البرامج جزء كبير منه.

وفي هذا التقرير يرصد "صدى البلد"، أبرز البرامج التي أثرت في وجداننا جميعًا بابداعها رغم بساطتها.

- برنامج حوار صريح
وهو برنامج حواري قدمته الإعلامية القديرة منى الحسيني علي مدار سنوات كثيرة بالتلفزيون المصري، وكان يعتمد علي الحوار مع ابرز نجوم الفن، ومازال له رصيد كبير في اذهان المصريين بسبب نجاحه الباهر.

_ برنامج الكاميرا الخفية
برنامج مقالب كوميدي قدمه الإعلامي، والفنان الكوميديان الكبير ابراهيم نصر، وكان يعتمد في محتواه علي تقديم مادة ساخرة بشكل مضحك من خلال صنع المقالب الخفيفة في جمهور الشارع المصري، وكان يظهر متخفيا في عدة شخصيات وكان له نجاحًا باهر في ذلك الوقت.

_ برنامج بدون مونتاج 
كانت تقدمة الإعلامية دينا رامز وكان يعتمد في محتواة علي تقديم المادة المصورة من كواليس المسلسلات بشكل كوميدي ساخر يجذب الجمهور. 

_ برنامج صحة وعافية 
برنامج ارشادي اجتماعي كان يعتمد من خلال خلطة السحرية علي تقديم مادة فيلمية ودرامية، لتوعية المواطنين بالأخطاء التي قد تحدث اذا اتبعنا انظمة غذائية خاطئة خلال شهر رمضان المبارك.

_ برنامج يا تلفزيون يا
وكان من اعداد وتقديم رسام الكاريكاتير الشهير، رمسيس زخارى واستمر اكثر من عشرون عامًا، نظرًا لنجاحه الساحق في ذلك الوقت، وهو اول برنامج تلفزيوني يقدم علي شاشات التليفزيون خلال شهر رمضان الكريم.

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