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منوعات

شاب يقطع حبيبته إرباً ويلقيها في مول تجاري بأستراليا

الأربعاء 13/مارس/2019 - 04:49 ص
صدى البلد
نهى حمدي
"قتل وذبح وتوزيع في أكياس بلاستيك".. جريمة كاملة نفذها شاب تجاه حبيبته، ليتخلص منها في نهاية المطاف بأحد مراكز التسوق في مدينة سيدني الأسترالية.

وبدون اسباب واضحة، اتجه الشاب "جيمس هاشم" صاحب الـ 32 عامًا، لشراء أدوات منظفة ومواد كيميائية، وأكياس بلاستيك، استعدادًا لتنفيذ جريمته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبعد أن ذبح حبيبته والتي تدعى "سماح بيكر" وتبلغ من العمر 30عامًا وضع جسدها في صندوق سيارته وتوجه إلى مركز للتسوق وألقى الجثمان هناك.

واختفت "بيكر: مع هاتفيها المحمولين، وتم استخدام حسابها على "فيسبوك" في وقت زعمت الشرطة أنها توفيت فيه، ليضلل الجاني بذلك الأهل والأصدقاء بأنها ما زالت على قيد الحياة.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، بعد أن أثبتت الشرطة أنه آخر من التقى بها.

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